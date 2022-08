Jako výkonný ředitel firmy, která se zabývá hasičskou technikou, jsem měl tu čest na žádost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jet do Hřenska spolu s expertním technikem na servis přenosných motorových stříkaček Tohatsu. Ty v Hřensku čerpaly potřebnou vodu k hašení požáru.

Zásobovali jste hasiče speciální technikou a vybavením?

Vezli jsem tam součástky na výměnu opotřebovaných částí, speciální olej na doplnění, filtry, nová sítka… Běžné věci, které však hasiči při zásahu nutně potřebují. Problém je například v tom, že je to velmi písčitý kraj, žádný stroj nemá rád písek v motoru, proto bylo potřeba servisovat. Další výzva je samozřejmě obrovská vytíženost techniky. Hasiči jsou neskuteční, dříve se unaví technika než oni.

Co jste na místě požáru dělal právě vy?

Hlavně servis požárních stříkaček, dále jsme tam ještě vezli plně vybavený přívěs pro hašení, jehož součástí je mimo jiné déčkový systém, který jsme nechali hasičům k dispozici. Techniky se tam podařilo nashromáždit velké množství, komplexní řízení zásahu tam fungovalo opravdu skvěle.

Jaká tam byla v tu chvíli situace?

Na místě jsem pochopil význam slova inferno. Je to něco nepopsatelného, to člověk, který to neviděl, nedokáže pochopit. Bylo úžasné sledovat, jak si generální štáb s ředitelem Vlčkem, plukovníky a dalšími vedoucími vede při řízení, vše šlapalo jako hodinky. Každý věděl přesně, co má dělat. Všichni hasiči i hasičky makali na naprosto plných 100 procent. Příroda je mocná, hasiči zde však dokázali vést rovný boj, což je úctyhodné. Všem opravdu patří obrovský obdiv.

Budete se ještě vracet do Českého Švýcarska?

Na místě jsme byli již dvakrát, při druhé návštěvě jsme přivezli dalších osm požárních stříkaček Tohatsu, které hasiči využívají k dálkové přepravě vody zejména do strmých a nepřístupných terénů. Jsme maximálně k dispozici a připraveni pomoci, pokud nás vedení hasičů ještě povolá.