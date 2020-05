Centrum Bohuslava Martinů v Poličce zve na novou výstavu. Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů, to je hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců.

Imaginárium, to je hravá výstava v muzeu v Poličce | Foto: Archiv muzea

Do muzea v Poličce doputovalo několik českých měst, dánský Silkeborg, italské Trani a francouzská Paříž. Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých objektů tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje svět divadla, cirkusu a loutek. Ve službách imaginace a hravosti se tu prolíná umělecká a řemeslná práce osobitých výtvarníků a tvůrců. Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde nepotřebujete návod. Imaginárium je poctou představivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Děti, žáky i studenty čeká hodina plná zábavy a her, kdy se budou moci všeho dotýkat, prozkoumat a zkoušet.