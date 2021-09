Diváky zaujal mimo jiné nádherný mohutný hřebec Falco nebo naopak poník Pinkie s malou jezdkyní Sofií v sedle. Formani se svými koňmi se předvedli v několika disciplínách, a to v tahu klády, westernové soutěži nebo třeba v těžkém tahu, kdy koně tahali břemeno těžké 700 kilogramů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.