Svitavsko - Z výsledků vyplývá, že 70 % kontrolovaných školek z celého kraje mělo minimálně jeden problém.

Předškoláci se učili, jak se správně starat o své zuby. | Foto: Deník/Libor Běčák

Prevence před zubními kazy i výchova ke správným návykům, které se dětem budou v životě hodit. To jsou důvody, proč některé školky nabízí rodičům, že si jejich děti mohou po jídle vyčistit chrup i mimo domov.

Jenže tato aktivita klade zvýšené nároky na personál. Malé děti je nutné hlídat, ale také je třeba dodržovat hygienické normy. Nesprávné skladování kartáčků a dalších potřebných věcí může dětem dokonce uškodit. Tímto způsobem se totiž můžou šířit různá infekční onemocnění.



Pracovníci hygieny proto v roce 2015 chodili na kontroly. „Monitoring proběhl ve 40 mateřských školách Pardubického kraje, z toho deset bylo z okresu Svitavy. Čištění zubů není ošetřeno legislativou v ochraně veřejného zdraví, může však při nevhodných podmínkách představovat určitá epidemiologická rizika," uvedla Lenka Labudová, ředitelka krajského odboru hygieny dětí a mladistvých.

Co vadilo?

Při návštěvách školek se odborníci zabývali tím, v jakém stavu jsou kartáčky, zda se hygienické pomůcky vzájemně nedotýkají, jestli jsou znečištěné kelímky nebo například to, zda mají děti u čištění zubů zajištěný dohled učitelek.



Výsledky akce ukazují, že je ve školkách prostor ke zlepšení. „V sedmdesáti procentech kontrolovaných mateřských škol, kde je prováděno čištění zubů dětí po obědě, nebyly zajištěny vhodné hygienické podmínky pro tuto činnost tak, aby se vyloučila možnost vzniku onemocnění u dětí," stojí v závěru shrnující zprávy.

Mezi nejčastější závady podle pracovníků hygieny patří opotřebené zubní kartáčky, společná zubní pasta pro všechny děti ze třídy, znečištěné kelímky pro ukládání věcí, nekontrolování stavu hygienických pomůcek nebo například nezajištění dozoru.

Bez problému kontrolami prošlo dvanáct školek ze čtyřiceti. Kvůli faktu, že hygienici výsledky zpracovávali za celý kraj, se nedá přesně zjistit, jak v kontrolách dopadli pouze zástupci ze Svitavska.



Ředitelé zařízení, ve kterých kontroloři našli nedostatky, dostali o výsledcích informace, aby mohli situaci zlepšit. „Čištění zubů u dětí je dobrovolnou aktivitou mateřských škol, kterou se prezentují veřejnosti jako určitým nadstandardem v péči o zdraví dětí, takže je jistě v jejich zájmu provádět ji tak, aby byla pro děti přínosem. Dotčené mateřské školy přijaly na základě šetření provozní opatření a došlo ke zlepšení stavu," dodala k výsledkům kontrol Lenka Labudová.

Problémy nemáme

Redakce Svitavského deníku oslovila některé školky v našem regionu, aby zjistila, jak je to s péčí o chrup v okresu Svitavy „U nás si děti po jídle zuby čistí. Jedna kolegyně je na třídě, druhá je s dětmi u čištění zubů. S hygienou problémy nemáme," sdělila Petra Nováková, ředitelka Mateřské školy Milady Horákové ve Svitavách. Dodala také, že péči o chrup se věnují i nad rámec obyčejného čištění. Na školce totiž v minulosti uspořádali setkání se zástupci České stomatologické komory. Na něm se děti i rodiče mohli dozvědět nejrůznější tipy.



Hygienici slibují, že s kontrolami neskončili a hodlají je dělat i nadále. „Myslím si, že je to dobře. Starší syn si ve školce zuby nečistil, mladší už ano. Aspoň se jim to vštípí už od dětství, když se jim o čištění říká doma i ve školce," řekla svůj názor paní Věra Svobodová ze Svitav.