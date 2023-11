/ROZHOVOR/ Benefiční festival Hudba pomáhá podporuje rodiny s postiženými dětmi už sedmnáct let. V sobotu začala v Morašicích šňůra koncertů pro nemocnou Klárku Doležalovou ze Suché Lhoty. Rodina po prvním hudebním večeru převzala šek téměř na 400 tisíc korun. Vypadá to, že letošní ročník bude rekordní. Příběh jedné sousedské benefice přibližuje v rozhovoru Karel Telecký, ředitel festivalu Hudba pomáhá a také zpěvák v Hudbím orchestru.

Benefiční festival Hudba pomáhá odstartoval v Morašicích. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Děti, kterým festival v minulosti pomohl, organizátoři festivalu nadále sledují a snaží se o to, aby se s rodinami potkávali a aby se tyto rodiny se setkávaly i mezi sebou, říká Karel Telecký, ředitel festivalu Hudba pomáhá. "Je totiž dobré, že si nasdílí zkušenosti. Potkávám se s nimi na koncertech nebo na speciálních setkáních. Divákům, jak se daří rodinám, říkáme v našem časopisu," podotkl v rozhovoru pro Deník.

Podle jakého klíče vybíráte, komu pomůžete?

Na postižení nelze mít klíč. Ten princip, jak se k nám rodina dostane, je, že nás rodina kontaktuje nebo někdo z našeho týmu ví, že někdo v okolí potřebuje pomoc. Ten člověk dotyčné do našeho kolektivu přivede. Každý rok se nám vždy sejde několik rodin. Mezi nimi pak vybíráme jednu, které bude následující ročník festivalu věnován. A to kritérium má každý člověk jiné.

Hudba pomáhá začala se čtvrt milionem. Kostel v Morašicích dvakrát vyprodaný

Jak vůbec festival Hudba pomáhá před 17 lety začal?

Další koncerty festivalu Hudba pomáhá - ZDE

Kamarád Vojta Sedláček měl kamarádku a té se narodil postižený syn. A protože měli tenkrát kapelu a Vojta byl hudebně zdatný, tak začali dělat festival. Začínali s výtěžkem desítek tisíc korun a postupně se rozrůstal a rozrůstá se pořád dál.

V letošním roce pomáháte malé Klárce.

U Klárky bylo hlasování jasné, protože Doležalovi jsou od dětství naši kamarádi. S maminkou Klárky Bárou jsme chodili do Morašic do školy, její maminka nás učila přírodopis a matematiku, byla to moje třídní, byli jsme opravdu spolužáci. Báře a Fandovi se narodila Klárka v době, kdy se rodily děti jádru festivalu Hudby pomáhá. Bylo krásně vidět, jak ty děti spolu rostou, akorát Klárka se přestala vyvíjet tak rychle jako děti ostatních kamarádek.

Hudba pomáhá se už blíží! Festival podpoří nemocnou Klárku ze Suché Lhoty

Na festivalu už vystupuje jen Hudbí orchestr, ale v minulosti jste měli i populární zpěváky, třeba Janka Ledeckého. Proč jste od toho upustili?

Vždy jsme měli významného hosta ze šoubyznysu, ale postupem času jsme zjistili, že takovou hvězdu nepotřebujeme. Festival prodáme dobře sami. Zapojíme obrovské množství místních muzikantů, ze kterých poskládáme orchestr, a to nám přijde mnohem účelnější.

Letos už je téměř vše vyprodané, kromě pár míst do Ústí nad Orlicí. To je obrovský úspěch ne?

To, co se prodalo dosud, se odehrálo víceméně během prvního dne a pak už to jsou jenom doprodeje. Spustili jsme o víkendu předprodej lístků na veřejnou generálku, kterou odehrajeme příští týden v sobotu v Litomyšli. Půjde o koncert ve 14 hodin. Přidali jsme možnost přijít se podívat, jak koncert vzniká. Ukážeme takový koncert v negližé.