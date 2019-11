"Osobně mě to velmi mrzí, dal jsem tomu mnoho, ale nenašel jsem žádný lék jak to udržet. Opouštět prostory klubu bude pro mě osobně velmi těžké," říká podnikatel a hudebník Martin Sedlák, který hraje v punkové kapele N.V.Ú.

"Už se to nedá utáhnout. Lidi prostě nechodí. A to jak na koncerty, tak na taneční akce. Provoz je drahý," pokračuje. Soukromý hudební klub provozuje bezmála dvanáct let. "Letos téměř každý měsíc končíme ve velké ztrátě," vysvětluje Sedlák.

Na vině je podle něj struktura obyvatel i celková situace ve městě. "Je to rok od roku horší. Generace, které klub navštěvovaly, odrostly. Řada lidí má jiné priority nebo se odstěhovala. Nová generace už má jiné zájmy a neumí se moc bavit face to face," domnívá se.

Klub končí i přesto, že město provozovateli přispívalo ročně kolem sto tisíc na pořádání koncertů. Peníze klub dostával od roku 2007, za minulý rok to však bylo už jen 50 tisíc. Provozovatel klubu Martin Sedlák, který po loňských komunálních volbách usedl v radě města, dokonce kvůli penězům od radnice čelil podezření ze střetu zájmů. Až do loňska byly peníze fakturovány přes kulturní služby. Částku, která byla každoročně zahrnuta do rozpočtu příspěvkové organizace města, schvalovali zastupitelé. V letošním roce prošla podpora klubu standardním grantovým programem. Zastupitelé klubu přiřkli částku 70 tisíc.

Místní si klubu bohužel neváží

Pokud jde prostory, zázemí a technické vybavení je klub Duku Duku široko daleko jediný, který je schopen nabídnout účinkujícím adekvátní podmínky pro živé koncerty. Město srovnatelným prostorem nedisponuje. "Klub má velmi slušnou kvalitu, ale chybí turisté a místní si ho bohužel moc neváží. Budou zase škytat až vše skončí, jaká to je škoda a že v Moravské Třebové žádná kultura a zábava není, ale v podstatě si za to mohou sami. Udělá to radost i řadě škarohlídů, kterých je zde mnoho," dodává Martin Sedlák.

Absence víceúčelového kulturního sálu tíží město už řadu let. Budovu divadla prodalo město začátkem 90. let státnímu podniku Telecom, který zde zřídil telefonní ústřednu. Požadavek na vybudování sálu se opakovaně objevuje mezi nejpalčivějšími problémy města na veřejných fórech už řadu let. Plány radnice, že od současného majitele odkoupí budovu bývalého kina, nevyšly. „Jednání s ohledem na představy města a představy vlastníků nakonec nedopadla. Z koupi sešlo,“ informoval na zářijovém zastupitelstvu místostarosta Miloš Mička.

O tom, že současný provozovatel klubu Duku Duku končí, radnice ví. Jak to bude dál s podporou klubu zatím radní s majitelem nejednali. "O rozhodnutí Martina Sedláka víme od předminulého týdne. Bylo by to na samostatnou schůzku s majitelem objektu a ředitelkou kulturních služeb. V tuto chvíli taková jednání neproběhla," sdělila místostarostka Daniela Maixnerová.

Majitel klubu Vladimír Moravec potvrdil, že současný provozovatel Martin Sedlák se závěrem letošního roku končí. Jaké plány má s klubem do budoucna, prozatím neupřesnil.