Benefiční festival Hudba pomáhá už má vybráno, komu letos věnuje výtěžek koncertů. Tentokrát organizátoři podpoří tříletou Klárku Doležalovou ze Suché Lhoty. Festival pomáhá potřebným už sedmnáct let. Vloni se uskutečnily koncerty pro Elišku Novotnou z Pardubic. Peníze rodina využila na přestavbu garáže na bezbariérový pokoj pro dceru.

Klárka Doležalová s rodiči | Foto: hudbapomaha.cz

Letošní ročník je pro pořadatele speciální. "Je to pro nás osobní, protože budeme pomáhat naší spolužačce a kamarádce od dětství Báře, se kterou jsme chodili na Základní školu v Morašicích. Koncerty budou mít jedno hlavní téma, a to písně, které jsme společně hráli na kytaru, když jsme trávili dětství v Horkách a na Budislavi. Písničkám jsme dali aranžmá a upravili pro náš orchestr," uvedl za pořadatele Karel Telecký.

Festival letos podpoří nemocnou Klárku. Tříletá Klárka Doležalová ze Suché Lhoty vypadala po narození jako zdravé miminko, ale později se ukázalo, že trpí ojedinělým onemocněním, na které neexistují léky. Lékaři holčičce diagnostikovali vzácnou vývojovou vadu mozku lisencefalie typu 1.

„Klárka podstoupila EEG vyšetření, kde se ukázalo, že má v mozku velké epileptické výboje. Teprve díky magnetické rezonanci, kterou provedli v Thomayerově nemocnici, jsme pak zjistili, že trpí lisencefalií,“ řekla maminka Bára. Znamená to, že Klárčin mozek není na povrchu tak zvrásněný, jak by měl být. A nervová zakončení posílající informace do zbytku těla jsou výrazně narušená. To je důvodem silně opožděného motorického vývoje, středně těžké mentální retardace, centrální poruchy zraku a epilepsie.

Klárka žije s rodiči Bárou a Františkem v Suché Lhotě a potřebuje jejich stálou péči. „Klárce musíme pomáhat prakticky se vším, od hygieny přes oblékání až po krmení. Sama se nenají, neobleče, neumyje ani neposadí,“ vysvětlila maminka.

Rodiče s holčičkou každý den cvičí. Snaží se, aby se i přes nepříznivou prognózu posouvala dopředu. „Když Klárku posadíme do její speciální židličky, vydrží tam sedět a hrát si. Taky se jí hodně zlepšila motorika rukou, takže se o ně zvládne opřít a dokonce se natahuje po hračkách. Hodně jí teď ukazujeme obrázky s předměty, na které pak ukazuje, a snažíme se na tom založit naši komunikaci do budoucna,“ dodal Klárčin tatínek František.

Výtěžek letošního ročníku sousedské benefice Hudba pomáhá rodina Doležalova použije na koupi většího auta, které jim usnadní běžné ježdění a také cesty na rehabilitace. Podle tatínka jejich auto už nevyhovuje aktuálním potřebám. „Naši starou oktávku chceme vyměnit za velkou dodávku, kam se vejde všechno, co Klárka potřebuje. Nebudeme pak muset pořád skládat a rozkládat kočárek ani Klárčinu speciální židličku. Zároveň chceme vybrat takové auto, do kterého by v budoucnu šla přidělat plošina na vozík,“ doplnil Doležal.

Předprodej vstupenek na festival Hudba pomáhá odstartuje 1. listopadu. Letošní program zahrnuje šestici koncertů. Jako první se uskuteční koncert 25. listopadu v kostele svatého Petra a Pavla v Morašicích u Litomyšle, tady jsou naplánovány hned dva po sobě, jeden v 17 hodin a druhý v 19.30 hodin. V prosinci se festival přesune do Litomyšle, Poličky, Ústí nad Orlicí a koncertní šňůra skončí 25. prosince ve Vysokém Mýtě.

TERMÍNY KONCERTŮ NA POMOC KLÁRCE:

Hudba pomáhá – Morašice 25. 11. v 17:00

Sobota , Kostel sv. Petra a Pavla v Morašicích, 17:00

Hudba pomáhá – Morašice 25. 11. v 19:30

Sobota , Kostel sv. Petra a Pavla v Morašicích, 19:30

Hudba pomáhá – Litomyšl 2. 12.

Sobota , Smetanův dům v Litomyšli, 19:00

Hudba pomáhá – Polička 9. 12.

Sobota , Tylův dům v Poličce, 19:00

Hudba pomáhá – Ústí nad Orlicí 16. 12.

Sobota , Roštovo divadlo v Ústí nad Orlicí, 19:30

Hudba pomáhá – Vysoké Mýto 25. 12.

Pondělí , Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě, 19:00



Nakupovat lze online, na tel. +420 461 049 232 nebo v kamenných prodejnách – v informačních centrech v Litomyšli, Poličce, Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí a na OÚ v Morašicích.

Výše příspěvku ve prospěch veřejné sbírky: 100 % ceny vstupenky.