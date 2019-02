Litomyšl – Žáci základních škol z Litomyšle a okolních vesnic se dozvěděli, jak se poslední dny před koncem tragédie dotkly osudů lidí z regionu.

Výročí konce druhé světové války si v těchto dnech připomínají lidé po celé republice. Nejinak je tomu v obcích svitavského regionu.

Na včerejší den připravili v Litomyšli přednášky i ukázku dobových zbraní. Dopoledne se do zámeckého pivovaru přišli seznámit s temným obdobím dějin i žáci druhého stupně základních škol.

„Chtěl bych, aby si děti uvědomily sedmdesátileté výročí od konce války v Evropě a odnesly si informaci, jak události probíhaly den po dni od prvního do devátého května, kdy přijela rudá armáda," připomněl obsah své přednášky historik Oldřich Pakosta. Kromě dějinných souvislostí spjatých s koncem válečného konfliktu hovořil o událostech, které se odehrály v květnu 1945 v Litomyšli a blízkém okolí. Přítomní si tak mohli vytvořit obraz o válce, která nebyla jen na daleké frontě, ale i v místech, kde se denně pohybují. „Základním odkazem je upozornění na hrůzy války. Byla to brutální záležitost, která přinesla ohromné ztráty, strádání, utrpení. Obětí na Litomyšlsku bylo kolem sto sedmdesáti. Celkem asi o sto milionu lidí. Je potřeba upozornit na to, že válka postihla opravdu celý svět," dodal Oldřich Pakosta.

Výstava

„V dějepise jsme ještě k těmto věcem nedošli. Nejvíce mne zaujalo, jak se Němci chovali k místním obyvatelům a že docházelo k vraždám," prozradil Václav Chaloupka z osmé třídy, kterou navštěvuje v Cerekvici nad Loučnou. Válečná historie jej zajímá spíše v oblasti německé techniky. Tu považuje na danou dobu za velmi vyspělou.

Modely tanků a letadel si mohly děti prohlédnout také. „Jsou tady modely vojenské techniky obou válčících stran. Letectvo, obrněná vozidla, ruční zbraně. Jsou ze soukromých sbírek. Ke spolupráci byly osloveny děti z modelářského kroužku. Speciálně letecké modely zajistil Jindřich Krčmář," popsal výstavu Libor Kazda. Ten také vysvětlil, proč se celé akce zúčastnil v prvorepublikové uniformě. „Zastupuji vojáky z první světové války, kteří se účastnili Pražského povstání," vysvětlil vše nadšenec vojenské historie, který se svými kolegy prezentoval uniformovou kázeň válečných stran.

Své modely představil i jeden z žáků cerekvické základní školy. „Vystavuji ruský tanky KV 1, KV 2 a SU-100, které byly použity za druhé světové války. Zajímají mne pouze tanky z tohoto období. Jiné se mi nelíbí," řekl deváťák David Votroubek. Spolu s dalšími žáky měl kromě modelů a zbraní také možnost shlédnout vystavené dobové dokumenty, mezi kterými nechyběla vzpomínka na padlé občany Litomyšle.

Položí věnce

Oběti války uctí v Litomyšli i v dalších dnech. V sokolovně si připomenout toto výročí 7. května v sedmnáct hodin pietním aktem u pamětní desky. Na té jsou jména sedmadvaceti lidí, kteří položili své životy za svobodu budoucích generací. O dva dny později v odpoledních hodinách organizují zástupci komunistické strany položení věnců u pomníku padlých na hřbitově a u sokolovny. Tam bude také k vidění dobová technika a další materiály z období války.

„Je naší povinností připomínat sobě a také mladé generaci, že to bylo jedno z nejhorších období v dějinách lidstva. Toto poučení si musíme nést i do budoucna při pohledu na konflikty v současnosti," řekl na včerejší akci starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Ten se také zúčastní dalších pietních akcí.