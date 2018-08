Hrozí pacientům nemocnice stěhování?

Moravská Třebová – Nemovitosti, které má v pronájmu moravskotřebovská nemocnice následné péče, jsou na prodej. Pardubický kraj, který je zřizovatelem léčebny dlouhodobě nemocných, nepřistoupil na přemrštěnou nabídku majitelů budov a rozhodl se postavit v Moravské Třebové novou nemocnici.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Přestože vedení kraje s vlastníky, bývalým ředitelem nemocnice Aloisem Hlouškem, lékařem Jiřím Polem a někdejším technicko-hospodářským náměstkem Stanislavem Pastýřem, nadále vyjednává o pokračování pronájmu do doby, než bude nová nemocnice zkolaudovaná, není vyloučeno, že pokud se najde kupec, bude se muset osmdesát pacientů léčebny vystěhovat.

„Jednání s majiteli budov zatím nejsou ukončena, tudíž nelze v tuto chvíli odpovědět,“ sdělila na dotaz Deníku, zda hrozí krizový scénář, Zuzana Nováková z tiskového oddělení Pardubického kraje.

Podle pardubického hejtmana Martina Netolického má kraj pro tento případ dočasné řešení. „Chtěli jsme jednat o změnách stávajících nájemních smluv, které jsou sice uzavřeny na dobu neurčitou, ale je v nich tříměsíční výpovědní doba,“ uvedl hejtman s tím, že čtvrt roku je při každodenním provozu nemocnice příliš krátká doba.

Dohoda nedopadla

„Po vzájemné dohodě jsme chtěli formulovat, třeba i za cenu vyššího nájemného, smlouvu na dobu určitou do doby, než bude objekt nové nemocnice převzat k užívání,“ přiblížil Netolický. Vlastníci budov však podle hejtmana na navrhované změny nepřistoupili.

Aby se pacienti moravskotřebovské nemocnice ze dne na den neocitli na ulici, má kraj připravený krizový scénář. „Na rovinu říkám, že jsme pozastavili prodej vily Klára v Litomyšli, odkud se v těchto dnech přesouvá léčebna dlouhodobě nemocných do areálu litomyšlské nemocnice, abychom měli rezervní kapacitu pro případ, že bychom se nedohodli s vlastníky, a oni nám dali výpověď,“ vysvětlil Martin Netolický.

Podle hejtmana je nepředstavitelné, že by Pardubický kraj o lůžkovou kapacitu v moravskotřebovské nemocnici přišel. Stěhování pacientů z Moravské Třebové do Litomyšle hejtman jako ideální nevidí, byť by šlo jen o dočasné řešení po dobu trvání stavby.

Kraj má záložní plán

„Se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou je to domluvené, že pokud by nastala situace hodná zvláštního zřetele, pojišťovna by toto přechodné řešení akceptovala,“ upřesnil Martin Netolický. Krajští radní kvůli tomu podle hejtmana stavbu nové nemocnice v Moravské Třebové mírně upřednostnili před rekonstrukcí vnitrobloku Svitavské nemocnice.

Zdá se, že výstavbě nové nemocnice už nestojí nic v cestě. Minulý týden schválili moravskotřebovští zastupitelé smlouvy o bezúplatném převodu pozemku po zbourané dětské poliklinice, kde by měl nový objekt nemocnice stát.

Budovy nemocnice, které má v pronájmu Pardubický kraj, se v nabídce realitní kanceláře Talanda Invest objevily předminulý týden. Podle makléře Radka Procházky za ně majitelé požadují 50 milionů korun. Pardubickému kraji je před půl rokem nabízeli za cenu o 30 milionů vyšší.

Až do roku 1994 patřily tyto nemovitosti městu Moravská Třebová. Současní vlastníci je získali za podmínek, které, jak se časem ukázalo, byly pro město mimořádně nevýhodné. Podařilo se jim však přesvědčit tehdejší zastupitele, že nemocnici pro město zachrání.