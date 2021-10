Na řidiče čeká na hlavním tahu I/35 z Čech na Moravu komplikace.

Hřebečský tunel na I/35. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Až do čtvrtka bude zavřený Hřebečský tunel. Od 12. října od 7 hodin do 14. října do 18 hodin dojde z důvodu provádění pravidelné údržby k úplné uzavírce tunelu. Objízdná trasa pro veškerou dopravu vede po staré silnici přes Hřebeč. (ik)