Moravská Třebová - Letošní uzavírka Hřebečského tunelu není poslední. Opravy silnice potrvají dalších pět let. Hejtman i starosta Moravské Třebové apelují, aby opravy neprobíhaly na podzim.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Petr Šilar

Desítky popadaných stromů, sníh, kilometrové kolony aut, tak vypadala minulý týden kalamita na Hřebči. A může se kdykoliv zopakovat. Stačí nehoda kamionu a provoz na hlavní tepně se zastaví. Jako včera, kdy tu skončil kamion na boku v příkopu. Hodinu jela auta jen kyvadlově.

Tunel je už od srpna zavřený a veškerá doprava jezdí po staré silnici přes Hřebeč. Ředitelství silnic a dálnic totiž začíná vždy opravovat tunel nebo silnici pod ním až na podzim. Důvod? Stát uvolňuje pozdě peníze na rekonstrukce. Vloni byl tunel uzavřený až do prosince, letos bude neprůjezdný do poloviny listopadu. Ale tím to nekončí. Opravy na komunikaci potrvají ještě dalších pět let. Lidé nešetří nadávkami. Třebovský starosta Josef Ošťádal apeluje na Ředitelství silnic a dálnic, aby opravy urychlilo.

„Na co tam ten tunel stavěli, když je stejně pořád zavřený. Každý rok se opravuje. To se ta doprava na Moravu moc neurychlila,“ stěžuje si řidič Jiří Novotný. Hřebečský tunel je každoročně zavřený buď kvůli opravám silnice, nebo kvůli údržbě samotného tunelu. Rekonstrukce vždy začíná na podzim. V minulých letech k větším problémům nedošlo. Letošní sníh ale dopravu mezi Čechami a Moravou zkomplikoval na dva dny. Proč začínají opravy tak pozdě? „Dříve to opravdu nešlo, protože jsme dostali pozdě peníze z ministerstva dopravy,“ sdělil Jiří Hostaša z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic. Jakub Ptačinský z tiskového odboru ministerstva dopravy slíbil, že se na záležitost podívá. „Předání peněz předchází schvalování, stanovení objízdné trasy nebo projektová dokumentace. Přes léto hlavní tah využívá mnoho turistů. Sníh v říjnu je náhoda, kterou nelze nikdy předpovědět. Přesné důvody musím ověřit,“ sdělil Jakub Ptačinský z ministerstva dopravy.

Začnou dříve?

Problém Moravskotřebovska je ale opravdu vážný. „Vzhledem k dalším závadám na komunikaci budou opravy probíhat i v následujících pěti letech. Další most přijde na řadu příští rok. Poté čeká rekonstrukce i samotný tunel. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby stát uvolnil finanční prostředky včas a aby práce byly koordinovány. Přinejmenším tak, aby se čas uzavření silnice z důvodu opravy mostní konstrukce využil zároveň k opravě tunelu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Stávající situace, kdy se opravuje tunel a potom teprve mostní konstrukce, není podle hejtmana rozhodně ideální. Pardubický kraj ale na tuto skutečnost nemá bohužel žádný přímý vliv. Přesto bude Radko Martínek jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic i s ministerstvem dopravy.

Starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal neskrývá rozčilení. Posílá dopis na Ředitelství silnic a dálnic. Kalamita minulý týden totiž komplikovala práci nejen záchranářům. „Když před třemi lety spadl svah u tunelu, opravili starou silnici. Jenže to je pouze dočasná trasa, nemůže plně nahradit pětatřicítku. Měli by trvat na tom, aby rekonstrukce trvala co možná nejkratší dobu. Objízdná trasa není stavěná na takovou zátěž,“ tvrdí Josef Ošťádal. Objízdnou trasu opravili silničáři v roce 2006 až na osobní zásah Radko Martínka z pozice ministra pro místní rozvoj.

Kalamita z minulého týdne navíc vyvolá zásahy do porostů bukového lesa podél silnice u Hřebečského tunelu tak, aby se obdobná situace neopakovala. „Bude to znamenat výrazné kácení v lese, který je prohlášený za tzv. bezzásahovou zónu. Situaci na místě již posoudili pracovníci odboru životního prostředí krajského úřadu,“ dodal hejtman Martínek.

Hřebečský tunel byl otevřen v roce 1997. Od té doby prošel několika opravami. A další ho čekají v následujících pěti letech.

Dopis starosty Moravské Třebopvé na Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vážený pane řediteli,



dovolte mi, abych se na Vás obrátil se žádostí o co nejrychlejší řešení problémů na komunikaci I/35 v oblasti kolem Moravské Třebové.

Jistě víte, že vedení města vždy konstruktivně přistupovalo ke všem omezením, které se dopravy v okolí města týkaly.

Na jedné straně jsem rád, že byly uvolněny finanční prostředky na opravu mostů v okolí města, zejména na most na východní části města na obchvatu. Určitě jste informován, že aktivita a spolupráce s městem je při této investiční akci velice dobrá a zatím i občané města chápou důvody opravy a dokáží se nárůstu dopravy ve městě přizpůsobit a tolerovat i drobné problémy a různá omezení, která jsou a ještě nějaký čas i budou ve městě zavedena.

Na druhé straně ovšem, když došlo před několika lety po rychlém jarním tání sněhu k sesuvu svahu pod Hřebečským tunelem a na základě tohoto se rozhodlo o důkladné rekonstrukci staré komunikace hřebečským úbočím nikdo nepředpokládal, že toto náhradní a vynucené řešení se stane postupem doby plnohodnotnou náhradou průjezdu tunelem, která je využívána několikrát ročně na poměrně dlouhou dobu.

I když i s tím se občané města postupně smířili, přesto jsem na osobních jednáních s Vašim náměstkem jsem poukazoval to, aby práce v tunelu nebo na mostech pod tunelem probíhaly vždy co nejrychleji. Nejde ani tak o několikaminutové zpoždění v dojezdu do Svitav a dalších měst okresu a kraje, i když i toto může hrát významnou roli v přepravě pacientů do nám nejbližší svitavské nemocnice vozy záchranné zdravotnické služby, ale zejména o to, že rychlým nástupem zimy se může tato náhradní varianta trasy nenadále rychle zkomplikovat.

Tato situace nyní bohužel nastala. Chápu, že tak rychlý příchod zimy letos v polovině října nikdo nemohl čekat, ale zcela vyloučit také ne. Doba dojezdu vozidel rychlé záchranné pomoci do nejbližších nemocnic se prodloužila uzavřením trasy přes hřebečský hřbet o desítky minut, nenadálá situace zkomplikovala dopravu lidem do zaměstnání.

Žádám Vás o to, aby současné práce na mostu komunikace I/35 pod hřebečským tunelem pokračovaly co nejrychleji a aby i v dalších letech pokud nastane nutnost uzavírky tunelu byla tato dopředu důkladněji plánována jak z hlediska období, kdy nastane, tak i z hlediska časové délky a náhradní komunikace přes hřebečský hřbet byla vždy považována za variantu krátkodobou a provizorní.



S pozdravem



Josef Ošťádal