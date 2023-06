/FOTO/ Dopravu na hlavním tahu I/35 z Čech na Moravu od pondělí komplikuje uzavírka Hřebečského tunelu. Potrvá dva týdny. Dosud byl tunel průjezdný jedním směrem - dolů na Moravskou Třebovou, od pondělí 12. června je však kompletně uzavřený. Kompletní uzavírku tunelu využili také záchranáři a profesionální hasiči. Cvičili tady na náročný zásah u nehody s požárem.

Simulovaná vážná nehoda v tunelu Hřebeč prověřila záchranáře i profesionální hasiče. | Foto: HZS Pardubického kraje

"Na silnici I/35 u východního portálu tunelu Hřebeč finišují stavební práce. Máme téměř dokončenou pilotovou stěnu, následovat bude aktivace kotev, instalace osvětlení a pokládka asfaltových vrstev. S tou je spojena úplná uzavírka tunelu od 12.do 30. června. Poté již bude tunel plně průjezdný," informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Podle něho je však možné, že práce skončí dříve a řidiči se do Hřebečského tunelu vrátí i o několik dní dříve. "Mohlo by to být zhruba 27. června," uvedl Rýdl minulý týden.

Sanace svahu pod východním portálem Hřebečského tunelu vyjde na 42 milionů korun. „Celá skalní masa byla detekována jako potenciálně riziková k sesuvu. Upozorňuji však, že nedošlo k žádnému pohybu. Všude, kde máme tunely, sledujeme geologické a hydrogeologické okolí a stejně tak i tady u Hřebečského tunelu. Detekovali jsme riziko, které by mohlo nastat, kdybychom ho zanedbali, proto provádíme preventivní stabilizaci svahu,“ vysvětlil Rýdl před časem důvody zásahu na svahu.

Po původní klikaté silnici přes Hřebeč tak nyní vede obousměrná objížďka, doposud fungovala jen jako objížďka ve směru z Třebové na Svitavy.

V pondělí dopoledne kompletní uzavírku Hřebečského tunelu využili také záchranáři a profesionální hasiči. Cvičili tady na náročný zásah u nehody s požárem a větším počtem zraněných osob.