Řidiči na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Olomoucí musí příští rok počítat s velkým omezením provozu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž plánuje kompletní opravu Hřebečského tunelu na silnici I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Během více než šestiměsíční opravy budou auta jezdit po staré silnici přes Hřebečský zlom.

ŘSD už vyhlásilo soutěž na opravu tunelu, odhadovaná cena je 93 milionů korun. Zájemci o státní zakázku se mají hlásit do 18. ledna do 10 hodin. Jedná se o sanaci stavební a technologické části tunelu Hřebeč. „Generální oprava tunelu bude probíhat v příštím roce za úplné dopravní uzavírky,“ informovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Tunel má být pro veškerou dopravu uzavřen v období od března do listopadu roku 2021.

Objízdná trasa povede po bývalé silnici přes Hřebeč. Ta byla v letošním roce kompletně opravena, a to právě kvůli chystané rekonstrukci tunelu.

Hřebečský tunel byl otevřen v listopadu roku 1997 a měří 354 metrů. V letech 2007 až 2009 byl částečně modernizován, bylo doplněno bezpečnostního vybavení. Jeho modernizace je v plánu i nyní. „Vzhledem k tomu, že tunel bude nově zařazen do jiné bezpečnostní kategorie, dojde k modernizaci jeho technologické části. Dojde na reinstalaci videodetekce a kamerového systému, řídicího systému, požární ochrany a nového LED osvětlení včetně proměnného dopravního značení a světelné signalizace, odvětrání a vzduchotechniky,“ přiblížila Ledvinová. Současně je v plánu i oprava ostění tunelového tubusu a nového systému izolace proti vodě.

V rámci celé zakázky za 93 milionů korun proběhnou ještě stavební a sanační práce na stabilizaci sesuvu u východní části portálu tunelu. Ty už ale mohou probíhat nezávisle na stavbě bez uzavírky tunelu.