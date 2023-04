Tunel na hlavní spojnici východních Čech s Moravou, Hřebečský tunel na silnici I/35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, bude od příštího týdne s přestávkami téměř tři měsíce opět zavřený. Sesouvá se totiž svah nad východním portálem tunelu. Dva měsíce bude tunel zavřený jen pro jeden směr, tři týdny obousměrně. Objížďka povede po starých serpentinách.

Hřebečský tunel | Foto: Město Moravská Třebová

Je to přitom teprve půl roku, co je tunel po předcházející sedmiměsíční pravidelné uzavírce znovu otevřen. Tunel byl vloni od 1. března do konce října kompletně rekonstruován. Práce vyšly na 107 milionů korun a podle Ředitelství silnic a dálnic by mělo být vystaráno na 30 let.

Už tehdy ale ŘSD avizovalo, že letos bude tunel kvůli sanaci svahu opět na tři měsíce uzavřen.

"No to je skvělé. Já mám pocit, že nám to silničáři dělají naschvál. Ten tunel je častěji zavřený než otevřený, přitom je to vedle D1 hlavní cesta na Moravu," lamentuje řidič Zdeněk Vokřál.

Deník dnes zkontaktoval Ředitelství silnic a dálnic s dotazem, proč nebyl sesuv svahu sanován už během loňské půlroční uzavírky.

Více informací k uzavírce:

UZAVÍRKA TUNELU HŘEBEČ

Ředitelství silnic a dálnic 11. dubna zahájí opravy na východním portálu tunelu Hřebeč (směr na Moravskou Třebovou), kde kvůli klimatickým změnám dochází k sesunu svahu, který je potřeba společně se zasaženým úsekem komunikace stabilizovat.

Objízdná trasa silnice I/35 – tunelu Hřebeč bude vedena po původních serpentinách podél tunelu (silnice III/36826).

Harmonogram uzavírek:

I. Etapa (11. 4.) • úplná uzavírka tunelu. Objízdná trasa silnice I/35 bude vedena po silnici III/36826

II. Etapa (11. 4. – 11. 6.) • začátek etapy bude v odpoledních hodinách po dokončení úpravy svodidel a postavení dopravně – inženýrských opatření v tunelu téhož dne.V této etapě bude doprava ve směru Svitavy – Moravská Třebová vedena jedním jízdním pruhem. V opačném směru (Moravská Třebová – Svitavy) bude zřízena objížďka po silnici III/36826

III. Etapa (12. 6. – 30. 6.) • úplná uzavírka tunelu. Objízdná trasa silnice I/35 bude vedena po silnici III/36826