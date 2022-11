Po covidové pandemii se turistický ruch vrací do starých kolejí, je to znát i na návštěvnosti hradů a zámků v Pardubickém kraji.

„Letošní návštěvnost byla vyšší než v uplynulém roce o dva tisíce lidí a nejsme ještě na finálních údajích. Zámek Slatiňany je totiž nadále otevřený a chystají se také adventní prohlídky Litomyšle. Hrad Kunětická hora se těšil stejnému zájmu jako loni, kdy zde jsou umožněny pouze komentované prohlídky Jurkovičova paláce. Své příznivce má i hrad Litice, který musel být předčasně uzavřen,“ sdělil Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadají čtyři památky na Pardubicku.

Celková návštěvnost památek v Pardubickém kraji však nedosáhla počtů z minulých let, kdy v roce 2019 navštívilo hrady a zámky skoro sto tisíc návštěvníků.

Litomyšl čeká na opravu

Zámek v Litomyšli čeká kompletní rekonstrukce za půl miliardy korun. Už nyní však začala oprava nevhodné omítky opěrné zdi francouzské zahrady. Rozsáhlé poškození omítky způsobila krystalizace vodorozpustných solí, které zdivo kontaminují.

„K účinnému odstranění příčin byl stavební zásah rozdělen do dvou let. Letos je snímána nevhodná sanační omítka, budou odstraněny a zlikvidovány výkvěty solí a bude provedeno dočasné nahození povrchu zdiva obětovanou omítkou. Ta cihelné zdivo na zimní období ochrání a zároveň umožní odstranit část solí před finální úpravou,“ uvedla Lucie Bidlasová, mluvčí Národního památkového ústavu, správy na Sychrově.

O opravě zámku v Litomyšli píšeme zde:

Oprava zámku v Litomyšli za 500 milionů má zpoždění. Ohrožená je evropská dotace

Tím ale práce nekončí. Příští rok dojde na revizi odvodnění rubové strany zdi, která je na straně do zahrady výrazně zatížena navýšeným terénem. K finální úpravě povrchu zdiva bude použita speciální kapilárně aktivní omítka, která je schopna odolávat dlouhodobému zatížení vodorozpustnými solemi.

Památkáři v Litomyšli navíc dokončili záměr na obnovu anglické části parku a zadali stavebně historický průzkum parku a francouzské zahrady. V letošní sezoně památku UNESCO navštívilo 32 601 turistů, což je zhruba o tři tisíce více než vloni.

Následky červnové smršti

Konečné číslo návštěvníků prozatím nemá zámek ve Slatiňanech, tady totiž sezona ještě neskončila. Zámek zůstává otevřený od čtvrtka do soboty. I tady už ale začala rekonstrukce. Dělníci se pustili do obnovy zdí a oplocení nad náhonem. „Velkou část sezony jsme odstraňovali následky škod po červnové větrné smršti,“ dodala Bidlasová.

Do Slatiňan zamířili filmaři. Hledají vhodná místa pro natáčení

Interiér zámku byl v letošní sezoně obohacen o zrestaurovaný karambolový stůl, který se do knihovny vrátil po více než sto letech. Historici se také věnují identifikaci a popisu předmětů hipologických sbírek. Zatímco do Litomyšle přijelo více turistů, Slatiňany naopak přivítaly ve srovnání s rokem 2021 o tři tisíce návštěvníků méně. Do zámku přijelo 28 422 lidí.

Litice zavíraly dříve

Komentované prohlídky o Dušanu Jurkovičovi táhly po celou sezonu na hradě Kunětická hora. Loňský enormní zájem byl dokonce překročen o 400 lidí, celkem sem přijelo 13 703 návštěvníků.

Na Kunětické hoře pokračuje obnova hradního paláce a kaple a dojde i na revitalizaci přírodního amfiteátru v podhradí. „Hradní palác i kaple jsou veřejnosti nadále uzavřeny a limitují celkový provoz hradu,“ podotkla Bidlasová.

Muž podezřelý z vraždy ve Vysokém Mýtě zemřel v nemocnici

Hrad Litice na Orlickoústecku lákal letos turisty na mimořádný prohlídkový okruh Po stopách hradní architektury. Byl zpřístupněn tzv. dolní hrad. Sezona na Liticích byla ukončena předčasně už 13. září, i tak ale hrad navštívilo přes deset tisíc lidí. „Důvodem uzavření hradu pro veřejnost byl nestabilní skalní masiv v hradním areálu mezi druhou a třetí bránou. Udělali jsme geologický průzkum a v současné době pracujeme na projektu k vyřešení stabilizace tohoto skalního útvaru,“ vysvětlila Bidlasová. Dělníci budou muset odstranit část zeminy, odsekat opadávající, nezpevněné menší části a využít výztuže.

Akce v památkách do konce roku 2022:



Litomyšl10.–11. 12. a 17.–18. 12. – Adventní prohlídky přiblíží, jak se slavily Vánoce ve šlechtických kruzích, případně jestli aristokraté mysleli také na své sloužící. Zámek navštívil samotný císař František Josef I., proto se návštěvníci přenesou i na vánoční císařský dvůr. V zámecké kapli nebude chybět vyřezávaný lidový betlém.



Slatiňany1.–4., 8.–11., 15.–18., 21.–23. a 29.– 31. 12. – Adventní čas na zámku. Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se návštěvníci dozví, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce. Prohlídky začínají v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin (v sobotu a neděli také v 11:00). Vstupenky bude možné zakoupit on-line jako Zimní trasa v daném období.