Perchty von Bladen jsou dámy z Mladoňova, které někdy zabaví návštěvníky tancem, slovem a tentokrát se představí v roli hospodyněk. „Uvaříme například bramborové knedlíky s uzeným masem, zelím, řízečky nebo brambory se zakysanou smetanou,“ přiblížila menu Dagmar Moravcová. Nebudou chybět ani sladké dobroty, jako jsou kynuté ovocné knedlíky, Honzovy buchty nebo dýňové bábovky. Ochutnávky dobových jídel jsou součástí prohlídkového okruhu A. Hrad Svojanov je v říjnu otevřený každý den kromě pondělí, a tood 9 do 17 hodin.

„V historické hradní kuchyni Perchty von Bladen připraví podle dobových receptů pokrmy typické pro 18. a 19. století. Návštěvníci ochutnají, co se v minulosti jedlo a posoudí rozdíly oproti dnešku,“ uvedl kastelán Svojanova Miloš Dempír.

