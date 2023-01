Úsek silnice od Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou směrem na Svitavy je zničený. Obcí jezdily několik měsíců kamiony a na vozovce je to znát. Kraj nyní jedná s obcí o opravě silnice a jejím financování.

„Vzhledem k tomu, že silnice nebyla nikdy stavěna na intenzivní kamionovou dopravu, tak je na mnoha místech patrné silné poškození. Jednoznačně vzniklo právě vedením objížďky," potvrdil hejtman Martin Netolický. Letos experti zpracují diagnostiku více jak tři kilometry dlouhého úseku silnice a paralelně s tím bude kraj jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic o způsobu financování. "Samotná oprava by měla přijít na řadu v průběhu roku 2024. Následně bude stávající silnice III/3665 přeřazena do kategorie silnic druhé třídy, a to na II/366,“ dodal Netolický.

Rekonstrukci mají slíbenou i v nedalekém Vendolí, kudy vede pro změnu objízdná trasa pro osobní auta.

Drama u školy v Hradci nad Svitavou. Obcí denně projedou stovky kamionů