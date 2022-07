„Projekt slavnostního nasvětlení hradeb je rozdělen do tří etap, a to jižní část okruhu, severní a východní část a západní část. Částka dva miliony korun byla zařazena do rozpočtu letošního roku a na únorovém zastupitelstvu schválena,“ uvedla mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. První etapa zahrnuje celý pás hradeb v parku Na Valech.