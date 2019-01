Polička – Město se pokusí letos získat na opravy hradu Svojanov evropské dotace.

Toto nádherné zimní foto hradu Svojanov zaslala kronikářka Svojanova Růžena Stejskalová. Na člověka z něj dýchne doba před mnoha staletími, kdy byla naše oblast plná lesů a vesnice byly jen seskupením několika domů. | Foto: Karel Kubín

Radní naplánovali opravy hradního paláce, domu zbrojnošů a podstatné části hradního obvodu. Projekt počítá s 36 miliony korun.

„Během posledních pěti let jsme dávali na opravy dva až tři miliony korun ročně, což je hodně málo. Letos slavíme sto let od doby, kdy Polička koupila hrad. Zahájení takto významné opravy letos by mělo jistě i historický význam,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů.

Hrad Svojanov se za poslední rok vyšvihl se 47 tisíci návštěvníky mezi nejnavštěvovanější památky v kraji. Hradní areál je ale v havarijním stavu, konstatuje kastelán Miloš Dempír. „Palác je přístupný, ale potřebuje vyměnit instalační sítě a okna. Musíme obnovit fasádu. Pokud nezačneme s obnovou hradního obvodu, hrozí jeho zřícení. Je nachýlený terénem a narušený náletovými křovinami,“ vysvětlil Dempír.

Polička chce získat na opravy přes devadesát procent z dotací. Žádost chce podat ještě v lednu. Do léta si počká, jestli uspěla. Případné opravy by mohly začít po prázdninách. „V ideálním případě bychom mohli začnout o víkendu 4. a 5. září, kdy slavíme výročí 100 let od zakoupení hradu Poličkou. Tehdy na hradě proběhla obrovská slavnost a bude i letos,“ dodal Dempír. Doufá, že opravy nenaruší chod hradu, maximálně bude zavřený přes zimu. „Myslím, že by bylo zajímavé, aby návštěvníci viděli průběh oprav,“ řekl kastelán. Hrad se návštěvníkům otevře zítra.

(ik, čtk)