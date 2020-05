Hrad Svojanov je otevřený a od úterý se návštěvníci znova podívají i do paláce. V nabídce budou oba prohlídkové okruhy, tedy jak empírový palác, tak i gotická sklepení.

Hrad Svojanov | Foto: Archiv

„Prohlídky jsou omezené, aby splňovaly nařízení Ministerstva zdravotnictví. Kapacita je snížená na patnáct osob,“ uvedl kastelán Miloš Dempír. Turisté musí dodržovat dvoumetrové odstupy mezi sebou, a to jak při prohlídkách, tak i ve venkovním areálu. Povinné jsou roušky, bez nich se lidé do interiérů hradu a do sklepení nedostanou. Pracovníci hradu budou dodržování bezpečnostních nařízení kontrolovat. Už brzy se lidé podívají i do galerie v předhradí, která vznikla rekonstrukcí bývalých koníren.