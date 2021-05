„Snad někdo přijde hned první den. V týdnu to asi davy nebudou, ale někdo určitě přijede,“ řekl kastelán Svojanova Miloš Dempír. Ještě před dvěma týdny panoval v areálu hradu stavební ruch, ale naštěstí firma stihla většinu prací dokončit. Zajištění statiky zdiva renesančního paláce vnitřního hradu a hradeb je hotové. „Byla to náročná akce, proto jsme k její realizaci využili období, kdy byl hrad pro veřejnost uzavřený,“ vysvětlil Dempír. Návštěvníci tak od úterý uvidí hrad bez lešení, stavebního materiálu a suti.

Skupinové prohlídky s průvodci zatím nejsou povolené, ale s tím kastelán počítal. „Připravili jsme okruh B, tedy gotická sklepení hradu a dům zbrojnošů. V provizorním provozu budou objekty přístupné volně bez průvodce,“ řekl Dempír.

Součástí speciální prohlídkové trasy B je i venkovní areál hradu, gotická zahrada, nádvoří, hradby a výstup na věž. „Oproti běžnému provozu hradu není možná samostatná návštěva venkovního hradního areálu, tedy okruh C. Vzhledem k systému individuálních prohlídek si návštěvníci budou muset zakoupit společnou vstupenku jak pro vnitřní, tak i venkovní prostory, tedy B+C,“ dodal kastelán. Hradní areál je jako bonus k prohlídce interiérů. Turisté za něj nezaplatí ani korunu navíc. Podmínkou jsou ale respirátory.

V Litomyšli si lidé na prohlídky nových expozic zámku počkají. Zatím se dostanou pouze do zahrady a parku. „Čekáme, kdy budeme moci zámek otevřít veřejnosti. Zatím to vypadá, že by se tak mohlo stát na konci května,“ konstatoval kastelán Petr Weiss.

V Pardubicích mohou lidé navštívit jen zámecké valy, které jsou přístupné severní bránou každý den od 10 do 18 hodin. U zámku ve Slatiňanech je situace podobná, i tam smí návštěvníci jen do zámecké zahrady.