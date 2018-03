Hrací automaty jsou na ústupu

Svitavsko – Nová pravidla, která druhým rokem upravují provozování hracích automatů, přinášejí ovoce. Výherní terminály, na kterých přes jejich označení málokdo zbohatne, pozvolna mizí rovněž z některých měst a obcí na Svitavsku.

Herna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Radnice přistupují k regulaci hazardu různě. Zatímco některé výherní automaty na svých územích už před lety zcela zakázaly, například v Litomyšli, většina jich harazd více či méně toleruje.



Ve Svitavách klesl počet hracích automatů oproti předchozím letům na polovinu. Luxusní kasino, o kterém vloni jednali svitavští zastupitelé, nakonec v chá-trajícím hotelu v Schindlerově háji nevzniklo. Podle opozice představovala možnost vybudování kasina mimo střed města šanci, jak dostat tvrdý hazard pod kontrolu a nepřijít o každoroční vítané vylepšení městského rozpočtu.



„Město má v současné době povolených 15 automatů, tedy jednu hernu. Počet automatů, které povolilo ministerstvo financí je 93,“ vypočítává mluvčí Svitav Lucie Macášková. V loňském roce bylo ve Svitavách 20 automatů povolených městem a 185 povolených ministerstvem financí. „Celkově u nás došlo meziročně ke snížení počtu hracích automatů o téměř polovinu,“ říká Macášková.



Nový zákon přinesl změnu v podobě přesunu hracích automatů z restaurací, kde měl k automatům přístup téměř kdokoli. „V současné době mohou být herní zařízení umístěna pouze v hernách, kde probíhá identifikace podle rejstříku obyvatel, registrace a nastavení limitů hráčů,“ vysvětluje starosta David Šimek.



Ministerstvo financí navíc plánuje vytvořit registr vyloučených hráčů, který by zablokoval možnost hazardu lidem na dávkách, v hmotné nouzi anebo v úpadku. „Podle mě je tento způsob, kdy nedochází ke striktnímu zákazu, ale ke kontrole přístupu vhodnější než absolutní zákaz. Ten by problém neřešil, jen přesunul jinam, například na internet,“ domnívá se starosta.



Naopak nulovou toleranci k hazardu zaujali v Litomyšli. O výjimce ze zákazu jednalo zastupitelstvo vloni v dubnu. „Pouze několik minut stačilo zastupitelům k přijetí rozhodnutí týkajícího se žádosti společnosti Synot na udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování loterií a jiných podobných her,“ přiblížil mluvčí Michele Vojáček. Zástupci společnosti argumentovali, že poskytnutí výjimky považují za prevenci vzniku černých heren. Neopomenuli připomenout ani finanční přínos do městského rozpočtu. Zastupitelé se však jednohlasně shodli na tom, že výjimku neudělí. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města platí už téměř čtyři roky.



ODVEZLI KVÍZOMATY

Předloni v září odvezla policie z města několik nelegální kvízomatů. Vyšetřování, které vede speciální tým, však není dosud u konce. „Trestní řízení je vedeno proti statutárnímu zástupci jedné právnické osoby pro zločin neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry. V trestním řízení je poškozeným veřejný zájem. V současné době společné trestní řízení probíhá, z tohoto důvodu nelze podávat žádné bližší informace,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí policejního prezidia.



Potíže s hazardem řeší i Polička, ovšem rovněž zde počet loterijních terminálů poklesl. A to velmi razantně. Aktuálně je ve městě 79 přístrojů v pěti hernách. „Vítáme omezení novým platným zákonem, v současné době nemáme připravenou městskou vyhlášku. Nicméně situaci pozorně sledujeme a po vyhodnocení stavu po uplynutí určité doby nemůžeme přijetí omezující vyhlášky vyloučit,“ uvádí starosta Jaroslav Martinů.



Dvě desítky hracích automatů zůstaly v Moravské Třebové. „Provoz herních automatů reguluje obecně závazná vyhláška, která od poloviny prosince loňského roku nahradila pět let starou vyhlášku. Jiná vyhláška se v současnosti nepřipravuje,“ říká tiskový mluvčí města Václav Dokoupil.