Třináct mladých houslistů tráví tři týdny nejen tréninkem svých dovedností, ale i koncertováním pro širokou veřejnost.

Na ulici před zuškou se střídá ruch sbíječky s tóny houslí. Třináct mladých studentů z celého světa dorazilo před několika dny do Litomyšle na mezinárodní houslové kurzy. Hudebníci přijeli ze Spojených států amerických, Kanady, Dánska, Číny nebo Japonska. Pod vedením profesora Milana Vítka z Oberlin Conservatory of Music stráví studenti tři týdny trénováním svých dovedností ve hře na housle.

Program mladých talentů je poměrně nabitý. Každého z třinácti hudebníku čekají jak individuální tréninky, tak i hromadné večerní hodiny. Ty vede nejen profesor Vítek, ale i profesor Michael Malmgreen z dánské hudební akademie. Houslisty vybírají z řad svých studentů. Šanci se kurzů zúčastnit má ovšem každý houslista.

Ty, které profesoři neznají, musí poslat nahrávku z věcí, které by chtěli studovat. „My si je poslechneme a rozhodneme se podle kvality jejich dovedností,“ říká profesor Milan Vítek. Úroveň studentů je podle něho velice dobrá. Na kurzech se snaží studentům předat většinu svých znalostí. „Učíme je všechno, co souvisí s muzikou. Techniku, intonaci, uvědomění. Je třeba, aby se naučili analyzovat svoji hru. Někteří totiž hrají, ovšem člověk z nich má pocit, že jim to jen prochází ušima a nejde dovnitř. Snažíme se s nimi doladit všechny možné detaily,“ vysvětluje profesor Vítek.

Individuální trénink s profesorem trvá hodinu. Hru na nástroj ovšem studenti ladí i mimo výuku. Téměř z každých dveří se v hudební škole ozývá po celý den hra na housle. Jednou z přítomných houslistek je i Kanaďanka Harbour Lehocky, která mluví velice dobře česky. „Moji rodiče jsou Češi. Na kurzech jsem tento rok poprvé. Dozvěděla jsem se od nich od svého profesora z Kanady, který se s panem Vítkem zná. Zatím jsem tu teprve první týden, ale moc se mi tu líbí,“ říká talentovaná Harbour.

O pár dveří dál trénuje Aoi Tomioko, japonská houslistka studující v Dánsku. I jí se Litomyšl zalíbila, i když jak přiznává, celé město si zatím projít nestihla. „Přihlásila jsem se na poslední chvíli. Měla jsem volné léto, a tak jsem chtěla najít aktivitu, kde se naučím něco nového. Člověku kurz pomůže najít jiný úhel pohledu, jak přistupovat k dané skladbě nebo zlepšit techniku,“ dodává mladá Japonka.

Veřejné koncerty

Letní kurz není pouze o cvičení a pilování dovedností. Součástí je i sedm koncertů, na kterých studenti předvedou veřejnosti své natrénované skladby. Kromě Litomyšle dorazí i do Letohradu, Poličky, Potštejna nebo do Brandýsa nad Orlicí. Posluchači uslyší nejen hudební díla od českých skladatelů, od Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka, ale i zahraniční skladby od Felixe Mendelssohna či Johanna Sebastiana Bacha.

Tereza Ryšanová