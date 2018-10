Houbařská výstava ukázala i vzácné druhy z regionu

Svitavy - Houby konečně začaly růst i na Svitavsku. Ukázala to víkendová výstava ve svitavském muzeu. Jedním z nejlepších svitavských mykologů je jednasedmdesátiletý Josef Zedník, který houby sbírá už téměř padesát let.

„Nejsem žádný profík, je to pro mě koníček,“ říká Josef Zedník. Nejčastěji chodí do svitavských lesů nebo okolo Letovic a Křetína. Doma má desítky odborných knih. „Houby se zkoumají čím dál důkladněji, přesouvají se do jiných rodů a na tyhle změny si musím zvykat. Někdy to trvá roky. Díky tomu se ale stále učím,“ vysvětluje houbař.



Josef Zedník byl jedním z hlavních iniciátorů houbařské výstavy, která byla k vidění v městském muzeu od pátku do neděle. Společně s Jakubem Vránou objížděli lesy a nasbírali většinu vystavených hub. Ty ostatní byly od houbařských nadšenců. „Měli jsme i anonymního dárce, který mi nechal u dveří pstřeně dubového. Netuším, kdo ho přinesl a ani odkud pochází. Okolo Svitav totiž takové houby nerostou. Najdeme je spíše na jihu, na starých dubech,“ vysvětluje Josef Zedník.



Na výstavě lidé viděli 123 druhů hub. Podařilo se najít i vzácnější kusy, jako jsou ronivka podhorská, bedla pavučincová a štítovka stinná. Nikola Pavlasová