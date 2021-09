Mykologický klub Dolní Újezd tedy zve všechny houbařské nadšence i laiky na tradiční výstavu hub. Koná se v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Na výstavě bude přítomný mykolog Jiří Kohák, který rád laikům poradí a zodpoví dotazy. Mykologové slibují taky pochoutky z čerstvých i sušených hub a opravdové speciality. K vidění budou jedlé, nejedlé i jedovaté houby.

Houbaři z Dolního Újezdu vyrazili v pátek do lesů v regionu a nasbírali desítky druhů hub. O víkendu pořádají Mykologickou výstavu v domě chovatelů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.