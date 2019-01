Moravská Třebová - Radní se chtějí vrátit k projektu na vybudování muzea regionálního hornictví. Před více než dvěma lety jej odložili, neboť neměli vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům a město kvůli tomu nemohlo požádat o dotaci.

Nyní by tuto komplikaci bylo možné odstranit. Radnice ale musí ještě vyčkat, jak budou nastaveny podmínky evropských dotací pro období po roce 2013.

O záměru na vybudování muzea jednalo nedávno vedení Moravské Třebové s autorem projektu Hřebečské důlní stezky a dalšími partnery projektu, jimiž jsou Lesy České republiky a společnost P-D Refractories CZ, dřívější Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice. „Shodli se na tom, že pozemky by se mohly vykoupit společně. Překážka, kterou v tomto obchodu představovala jedna firma vlastnící pozemky, se už vyřešila," uvedla mluvčí města Dagmar Zouharová.

Jedná se o pozemky před areálem závodu v zatáčce u staré silnice na Hřebči. „Právě tam má vzniknout parkoviště a vstup k muzeu. Záměr na zřízení muzea máme vypracovaný, ale zatím jsme u ledu, protože nemáme zajištěné financování. Nyní ale dotahujeme jednání kolem pozemků," sdělil Václav Mačát, místostarosta Moravské Třebové. Letos ani příští rok ale nebude realizace muzea aktuální. Důvodem jsou peníze. „Myslím, že to bude otázka let 2014 a 2015. Uvidíme, jestli dosáhneme na dotaci nebo zda to bude šance pro soukromého investora," dodal Václav Mačát. V regionu se kdysi těžily žáruvzdorné lupky a jíly. Součástí projektu muzea hornictví mělo být vytvoření prohlídkové trasy a expozice v Jihlavské štole dlouhé sto padesát metrů, s ukázkami ražby důlních děl, důlní mechanizace a s prostorem pro jízdu důlních osobních vlaků. Studie počítá i se zpřístupněním dalších starých hornických objektů, jako je stará pec. V úvahu připadá i stavba vyhlídky na haldách. Náklady na muzeum odhadovali radní před časem zhruba na osm milionů korun. „Plánovali jsme i stavbu vstupní budovy. Projekt je ale možné zredukovat na to základní. Pak bychom se mohli vejít do tří milionů korun. Je možné u muzea udělat řadu atraktivit pro turisty, ale to je pak už o penězích," podotkl místostarosta Mačát.

Muzeum by navázalo na Hřebečské důlní stezky. Naučnou trasu si za dva roky její existence prošlo či projelo na kole odhadem čtyři a půl tisíce lidí. Důlní činnost na Moravskotřebovsku se zaměřovala zejména na dobývání keramických jílů. Od sedmnáctého století patřily pozemky v tomto kraji Lichtenštejnům, kteří zde těžili nepříliš kvalitní uhlí a později i lupek, jíl vhodný k výrobě žáruvzdorných materiálů, jako je šamot. Jeho těžba přetrvala až do konce dvacátého století. Kolem Mladějova a Hřebče existovalo kolem padesáti dolů. V Mladějově je dnes průmyslové muzeum s úzkokolejnou železnicí.

(ik, čtk)