Svitavští fanoušci vytvořili jedinečnou atmosféru a v televizi jim poděkoval i komentátor utkání. Pokud vše dobře dopadne, tak ve středu zase svitavská parta pojede podpořit české volejbalisty do Ostravy.

„Nemalý podíl na úspěchu hráčů má i výprava fanoušků ze Svitav, a to 18 bubnů a skoro 70 účastníků. Tito nadšenci byli schopni uspořádat výpravu včetně malých volejbalistů a opravdu mohutně povzbuzovat,“ uvedla Blanka Pavlišová.

