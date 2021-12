Relikviář z křišťálu pro papeže bude v neděli k vidění v Litomyšli

Vstup na tento zápas bude pro děti do 15 let zdarma. Naděje Litomyšl poskytuje dětem od 6 do 18 let pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích. „Věnujeme se také dětem, které nemají finanční prostředky na volnočasové kroužky. Děti u nás mohou hrát deskové hry, tvořit, sportovat v tělocvičně nebo jezdit na výlety. Pomáháme jim i se školou,“ uvedla vedoucí litomyšlské naděje Edita Stráníková.0

Plyšákový zápas se koná neděli 19. prosince od 17 hodin na zimním stadionu v Litomyšli. (ik)