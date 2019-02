Východní Čechy - Milujete, když se z kuchyně začne linout vůně vánočního cukroví? Přesně ta doba se blíží. Pokud jste přesvědčeni, že nejlepší recept na vanilkové rohlíčky máte právě vy (možná je to ten po babičce), pak hledáme právě vás.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Stejně jako ty, kdo rádi experimentují a baví je vymýšlet vlastní verze osvědčených jídel.

I letos vyhlašuje regionální Deník velkou soutěž o nejlepší vánoční recept. Nemusí to ale tentokrát být jen cukroví. Máte-li speciální recept na ten nejlahodnější bramborový salát, jehož tajemství si předáváte už celé generace, přestaňte ho konečně tajit a podělte se!

Neváhejte a pošlete svůj oblíbený recept do redakce Krkonošského deníku, a to nejpozději do 20. 11. Odborná porota pak vybere v každém kraji tři vítězné recepty, které budou zveřejněny ve speciální příloze Deník plný pečení a vaření dne 4. prosince.

Autoři vítězných receptů se mohou těšit na předvánoční nadílku Deníku v podobě báječných cen. Přesvědčíte-li ostatní, že právě váš recept je ten „nej", můžete letošní vánoční menu připravovat už s novým kuchyňským pomocníkem.