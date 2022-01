To by se mělo do budoucna změnit. „V současné době hledáme vhodný zdroj vody pro přírodní koupaliště. Musíme ale řešit komplikace s umístěním studny, která měla napájet Žlíbka. Ta byla blízko hráze, což není možné kvůli statice, proto vybíráme nové místo pro studnu nebo vrt,“ vysvětlil starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Nyní jsou Žlíbka napájená z potoka, ze zanesené nádrže. To není ideální, protože voda je pak plná kalů a sedimentů, které se usazují na dně a víří se ve vodě.

„Zdroj vody je zásadní. Voda je čistá, ale protéká přes chovný rybník a teče mezi poli. Doputuje do odkaliště, které je zanesené sedimenty, tam to vykvete a kvalita se zhorší. Každý rok nádrž sice čistíme, ale chemii nelze do vody dát, protože je to přírodní vodní nádrž. Když tam navalíme chemii, bude dál odtékat do potoka, což už je problém,“ řekl starosta.

Vodu v novém biotopu pak vyčistí speciální rostliny a kořenové systémy.

Město má už hotovou studii, jak by měla Žlíbka v budoucnu vypadat. Výhledově chce areál přebudovat podle návrhu architekta Romana Svojanovského na koupaliště typu biotop.

„Studie počítá s celkovou rekonstrukcí. Vznikne tam plavecká dráha, přibudou vodní prvky, atrakce, tobogán, ale hlavně vše bude na bázi přírodního koupaliště,“ dodal Pávek.

Rekonstrukce Žlíbek podle něj vyjde na desítky milionů korun. Areál však stále nepatří městu. „Nemáme ještě spočítané náklady, ale předpokládáme, že bychom se mohli ucházet o dotace, pokud se podaří převod areálu. Už deset let jednáme s Českou obcí sokolskou. Chtěli jsme se dohodnout na daru, ale to neprošlo. Nyní řešíme formu prodeje a výši ceny. Teprve pak bychom se zabývali opravou a investicemi do areálu a hledali dotace,“ uzavřel Pávek.

Letos si Jevíčko připomene 90 let od otevření Žlíbek, lidé se tady koupou už od roku 1932.

Na Jevíčsku patří Žlíbka mezi oblíbená koupaliště. Kdo chce klasickou plovárnu, jezdí do nedalekých Velkých Opatovic nebo Moravské Třebové, kde jsou aquaparky.