Radní ve Svitavách schválili výběrové řízení na dodavatele stavby nového plaveckého bazénu.

Hledá se firma na stavbu bazénu pro Svitavy | Foto: Město Svitavy

„Samotná příprava projektu začala v roce 2012. Od té doby se uskutečnilo několik kulatých stolů a diskuzí s jednotlivými subjekty, které budou zázemí objektu využívat,“ uvedl svitavský starosta David Šimek. Bazén má odpůrce i příznivce. Mnoho lidí ze Svitav jezdí do bazénu do Litomyšle. „Dávno to mělo být, bazén ve Svitavách je dlouhodobě ostuda města,“ podotkl Tomáš Trnečka. Město nyní vypíše výběrové řízení. Pokud vše půjde hladce, mohla by stavba začít už příští rok. Starosta David Šimek ale počítá, že výběrové řízení potrvá asi delší dobu.