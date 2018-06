Hladinu Loučné sledují ultrazvuková čidla

Litomyšl - Město je připravené na velkou vodu. Digitální protipovodňový systém sleduje hladinu řeky Loučné a spustí sirény.

Povodeň 17. května 1984 v Litomyšli.Foto: Archiv

Litomyšl – Řeka Loučná vylitá z koryta, pytle s pískem u domů, zatopené sklepy… Tohle všechno lidé v Litomyšli dobře znají z minulých let, kdy do města přišly povodně. Město proto investovalo dva miliony korun do moderního výstražného a varovného systému.

Město přijalo opatření



Litomyšl zažila několik povodní, proto město provedlo opatření, aby se již neopakovaly. Vznikly poldry na Primátorské hrázi nebo na louce pod židovským hřbitovem. Nyní v Litomyšli dokončili instalaci elektronického systému. „Ve vytipovaných lokalitách v záplavových zónách jsme umístili 34 bezdrátových hlásičů a 86 reproduktorů. V Nedošíně technici instalovali osm bezdrátových hlásičů a 19 reproduktorů. V Čisté, na toku Loučné a na Primátorské hrázi jsou navíc tři ultrazvuková čidla, která monitorují výši hladiny. O včasné varování obyvatel Nedošína se postará elektronická siréna,“ přiblížil novinku Josef Janeček, místostarosta Litomyšle.

Centrální mozek moderního systému se nachází na městském úřadu, kde se data z protipovodňového systému zpracovávají a posílají se odtud výstupy do dalších institucí. „Budeme včas informováni, jakmile dojde ke zvýšení hladiny řeky,“ podotkl místostarosta.

Litomyšl má digitální povodňový plán a výstražný systém, informace využijí při zásazích i hasiči a další záchranné složky integrovaného systému. „Důležitou součástí systému jsou rovněž dešťová čidla rozmístěná tak, aby vyhodnocovala nadměrné dešťové srážky v oblastech odtoku na území města,“ dodal mluvčí města Michele Vojáček.

Celkové náklady na pořízení systému byly 2,7 milionu korun. Litomyšl na něj získala dotaci ve výši 1,9 milionu korun.

Litomyšl v minulosti postihla velká voda několikrát. Mezi největší povodně patří ta z roku 1984. Tehdy se však voda na náměstí přihnala ze zámeckého návrší. V roce 1997 povodeň přišla dva dny po festivalu Smetanova Litomyšl.



Záplavy v minulosti

18. 8. 1781 postihla Litomyšl velká povodeň, náměstí a přilehlé ulice byly zaplaveny, o život přišlo několik osob. Výši vody dodnes připomíná vodoznak na radnici.



5. 3. 1891 byla v Litomyšli velká povodeň. Toho roku napadlo hodně sněhu a za deště a oteplení začátkem března se řeka Loučná se svými přítoky rozvodnila a vystoupila z břehů. Již Benátská ulice i Bělidla byla zatopena, voda zatopila domy zvláště na dolním náměstí. Bernardka, Nedošínská silnice byly pod vodou. Dřevěné mosty k Poličce a Smutný most byly strhány. Byla to jedna z největších povodní ve městě, výška vody nedosahovala výše v roce 1781.