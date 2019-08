„Spousta archiválií, které se týkají Pernštejnů, nebyla dosud prozkoumána. Pernštejnský archiv se totiž nachází v soukromém archivu Lobkoviců v Čechách a také ve Španělsku. Myslím, že nás i archiváře čeká ještě dost práce. Doufejme, že rodina Lobkoviců celé archivy otevře. Bude v nich hodně zajímavých informací,“ uvedla kastelánka litomyšlského zámku Zdeňka Kalová.

Ráda by poznala také ikonografické materiály, tedy podobu zámeckých místností z poloviny 19. století. „Na jiných sídlech je známe, ženy si malovaly svoje pokoje, ale Litomyšl je v tomto směru tajemná. Máme jen fotky ze začátku 20. století. Ozývají se nám i potomci některých sloužících z 19. století a posílají fotografie, takže poznáváme nějaké věci, ale chybí nám pohledy do místností,“ vysvětlila kastelánka. Je však pouze na dědicích, komu a jakou část zpřístupní.

Cvičení Hitlerjugend

Historiky zajímá mimo jiné i osud zámku v Litomyšli za posledních držitelů Thurn–Taxisů. Ten je ale v archivu v Regensburgu a dosud nebyl zpracovaný.

„Zajímavé by bylo znát osudy zámku za druhé světové války a co přesně se tady konalo. Zajímalo by mě, jak spolupracovali s německou armádou a do jaké míry dobrovolně. Víme, že se tu konaly nějaké slavnosti a cvičení Hitlerjugend,“ podotkl historik Ondřej Vobejda.

Do života šlechty na zámku v Litomyšli budou moci návštěvníci nahlédnout příští víkend při speciálních prohlídkách Za závěsy. Dozví se, jaké měli na zámku koupelny, kolik služebnictva, a podívají se do soukromých pokojů.