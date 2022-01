„Z vlastní badatelské zkušenosti jsem věděl, že v Osíku existuje řada mimořádně zajímavých dobových materiálů, o kterých věděla jen úzká skupina osob. To jsem považoval za chybu,“ dodal Patrik Švec. Náročné bylo shromáždění archiválií a jejich převedení do digitální podoby. „S kolegy archiváři jsme prošli desítky dochovaných pamětních knih, kronik a dokumentů,“ popsal přípravy Švec. Následně archiváři vyhodnotili, co lze z historického hlediska považovat za cenné, tedy vhodné k uložení v depozitáři.

„Vzhledem k tomu, že archivní fond Osíku byl ve srovnání s okolními obcemi velmi skromný, převzali jsme do péče velkou část předložených knih a dokumentů,“ řekl vedoucí litomyšlského archivu Michal Severa. Digitalizace ručně psaných a ilustrovaných knih a dokumentů zachycujících dějiny Osíku trvala několik týdnů. Podle vedoucího litomyšlského archivu Michala Severy vznikla v Osíku unikátní archivní digitální sbírka, která nemá v okolí obdoby.

„Obecnímu úřadu odpadla řada starostí. Nemusí se strachovat a pečovat o mnohdy více jak sto let staré dokumenty. Osík navíc získal přístup ke zdigitalizovaným archiváliím, které v naší instituci opatrujeme již řadu let,“ uzavřel Severa. Mimo jiné se jedná o trojici školních kronik nebo prvorepublikové zápisy ze zasedání zastupitelstva.