Zámek Litomyšl

Další možností je zámek Litomyšl. Přístup mají návštěvníci do obou základních prohlídkových okruhů v 1. patře, do kterého je vyveze plošina u východního schodiště. Přístupný je i zámecký areál a nádvoří, které je vysypáno jemným štěrkem, který by neměl činit problémy při pohybu.

Nahlédnout mohou i do stylizované zahrady a parku s letním amfiteátrem nebo zámeckého divadla v přízemí. Toaleta pro vozíčkáře je umístěna v objektu pivovaru před zámkem. Po dohodě je možné zaparkovat auto v dolní části nádvoří, u vstupu do zámku anebo u bývalých stájí.

close info Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková zoom_in Zámek Litomyšl.