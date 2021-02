Nouzový stav chce vyhlásit dalších minimálně pět krajů. Hejtmani budou dnes o krizi jednat v půl čtvrté odpoledne s vládou.

"Bezpečnostní rada Pardubického kraje projednala a schválila žádost hejtmana Martina Netolického směrem k Vládě České republiky o vyhlášení nového nouzového stavu na dobu 30 dnů," uvedl mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

Důvodem je aktuální vývoj epidemické situace a nemožnost efektivního řešení opatření v rámci stavu nebezpečí, který mohou na svém území vyhlásit kraje. V případě, že Vláda nouzový stav od pondělí 15. února nevyhlásí, schválila Bezpečnostní rada vyhlášení stavu nebezpečí pro území kraje.

„V návaznosti na včerejší rozhodnutí poslanců jsme rozhodnuti požádat Vládu ČR prostřednictvím předsedy vlády, aby vyhlásila od pondělí 15. února nový nouzový stav. Stávající situace je odlišná od té, která vedla k vyhlášení nouzového stavu 5. října,“ řekl hejtman.

„Musíme si uvědomit, že denně přibývá v České republice cca 10 tisíc nakažených, z toho v Pardubickém kraji okolo 500 každý den. Navíc současnou epidemickou situaci zhoršují nové mutace koronaviru. Naše nemocnice jsou přetíženy tlakem nových pacientů, což se negativně projevuje jednak nedostatkem a přetížeností zdravotnického personálu, ale při očekávaném nárůstu pacientů hrozí i vyčerpání lůžkové kapacity těchto nemocnic. Musíme si také uvědomit, že náš kraj je v průběhu vakcinace odkázán výhradně na vlastní zdravotnická zařízení, jelikož na našem území není státem zřizované zdravotnické zařízení v podobě fakultní či vojenské nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Právě zajištění vakcinace je podle hejtmana zcela v rukách státu a bez nouzového stavu by bylo velmi obtížně realizovatelné.

Časové prodlevy u dodávek vakcín

„Dodávky vakcín mají značné časové prodlevy oproti původně stanoveným plánům a navíc jako kraje nedisponujeme kompetencí vstupovat do centrálních objednávek všech schválených druhů vakcín. Neumím si představit, jak by bez nouzového stavu fungovala distribuce a přerozdělování vakcín. Zároveň bez nouzového stavu není možné ve zrychleném režimu objednávat zřizování dalších očkovacích center a očkovacích míst a jejich vybavení k zajištění provozu,“ vysvětlil hejtman.

Ten bude společně s dalšími hejtmany ještě dnes odpoledne jednat s Vládou České republiky.

„O půl čtvrté budeme jako Asociace krajů ČR jednat se zástupci kabinetu, abychom si ujasnili postup, který by měl vést právě k novému nouzovému stavu. To se týká například finančních kompenzací či pozastavení projednávání koncepčních dokumentů jako například stavební zákon v nouzovém stavu, protože na to budeme mít spoustu času po uklidnění situace. Následně bude podle výsledku jednání naše žádost odeslána,“ sdělil hejtman s tím, že v případě nového nouzového stavu je nezbytná revize všech opatření, která nejsou ve stávající podobě občanům srozumitelná.