Před Hejtmanem už na místo dorazil nasbíraný materiál rozvážený kamiony. „Materiál z Pardubického kraje, který už dorazil (do soboty to byly tři kamiony) byl podle informací kolegů ve stavu, který mohl být přeložen na vlaky a odvezen dále do vnitrozemí. Byli jsme však upozorněni, že některé věci, které možná někdo v dobré víře poskytl, jsou v dané situaci nepotřebné, nadbytečné,“ uvedl Netolický.

Část darovaných věcí byla znečištěna a nepoužitelná. „Když jsem procházel určená místa, viděl jsem použité nevyčištěné matrace, použité ložní prádlo, apod. Moc jsem nechápal, proč původní majitel nedává čisté věci. K čemu komu asi budou věci, na které by řada z nás ani nesáhla,“ popsal svou zkušenost.

Město Užhorod, které už hejtman několikrát navštívil, na první pohled působí stejně jako dřív, ale hodně se změnilo. „Procházíme se po škole a navštívíme učebnu. Místo lavic jsou tam matrace a na nich odpočívají lidé prchající před válkou. Ptáme se, jestli je o ně dobře postaráno. Paní důchodového věku za všechno moc děkuje. Je vidět, že je vystrašená, ale cítí se v bezpečí,“ popsal Netolický.

„Pokračujeme do tělocvičny. Opět je plná provizorního vybavení pro přenocování s věcmi lidí, kteří se šli projít do města nebo jsou v jiné části budovy. Uprostřed sedí osamocen pán. Obdobná zkušenost jako z předchozí učebny. Nemám, co bych dodal, nemám ani sílu ani chuť se na cokoliv zeptat. Pocity jsou hrozné. Nepopsatelné. Zeptali jsme se ubytovaných odkud jsou. Slyšíme Charkov, Kyjev, Žytomyr nebo Dněpr. Uprchlíci z celé země se ocitli během několika dnů na jednom místě v Užhorodě,“ vyprávěl dál Netolický.

Na závěr návštěvy se zúčastnil hejtman s týmem večeře. „Přestože je situace jaká je, jsme pozvání na večeři. Tam nás již čekají kolegové hasiči, kteří tam jeli přímo. Vybranou restauraci jsme už navštívili několikrát. Vždycky byla super nálada, přípitky, pohoda. Dnes skoro nikdo nemluví,“ řekl Netolický.

„Chtěli bychom pomáhat, přitom víme, že všechno, co děláme, je pořád málo. Všichni doufáme, že to brzy skončí. Za chvíli se loučíme a odjíždíme opět směr Maďarsko. Takových bylo našich pět hodin na Ukrajině. Máme, o čem přemýšlet,“ zamyslel se na závěr.