Máme čtyři porodnice, z hlediska územní dostupnosti je to adekvátní počet. Nemělo by docházet k zavírání, ale je fakt, že za poslední roky je v některých částech kraje vidět enormní až děsivý pokles porodnosti. Je pravda, že svitavská porodnice je z hlediska počtu porodů na hraně, ale není to o tom, že bychom uvažovali o jejím uzavření.

Jednoznačně zdravotnictví. Ta demagogie a dojmologie, která v diskuzích často je, si neuvědomuje reálnou situaci. Stabilita je na některých odděleních závislá na jedné, dvou osobách. Pak vidíme, že člověk onemocní a musí se zavřít oddělení, To není stabilní situace. Musíme si pojmenovat nahlas věci a hledat řešení. Jedna věc je lokální patriotismus a druhá kvalitní poskytovaná a dostupná péče. My paradoxně tím patriotismem tu kvalitu vzdalujeme.

Jednoduchá otázka, složitá odpověď. Spousta proměnných, které to ovlivní. Mimo jiné to, jestli se podaří nové rozpočtové určení daní. Děláme rozhovor pár dní po volbách, kdy probíhá vládní krize, která je turbulentní. Je otázka, jestli na to bude mít vláda sílu. Na druhou stranu za sebe říkám, že celé čtyři roky, ať už bude v čele státu a ministerstva financí kdokoliv, tak od nás z kraje toto bude slyšet a budeme o tom pořád mluvit. Je nespravedlivé, aby kraj byl omezen miliardou ročně , dominantně na investicích, oproti jiným. Pokud vše půjde dobře, tak za čtyři roky bych byl rád, abychom viděli rozestavěnou dálnici až do Mohelnice. Zároveň bych chtěl, abychom začali nebo byli v polovině výstavby nového lůžkového pavilonu v nemocnici ve Svitavách. Pevně věřím, že se nám podaří vyřešit parkování v Pardubické nemocnici a udržet co nejširší poskytovanou péči ve všech nemocnicích. Doprava a zdravotnictví budou nejdůležitější témata na další čtyři roky.

Změny v každém nás nastávají v jakékoliv pracovní pozici, když v ní jste déle. Doufám, že to není o tom, že by člověk už nedokázal přemýšlet s pokorou. Na druhou stranu mění nás čas, zkušenosti. Pokud bych našel pozitivní změnu, tak jsem mnohem víc tolerantní vůči okolí z hlediska přístupu a hodnocení některých pochybení. Už nejsem tak radikální v řešení mnoha situací.

Rozhodně ne. Tehdy mi v lednu 2012 přišla kandidovat za ČSSD do čela kandidátky. Přemýšlel jsem, jestli na to mám a jestli těch 30 let není málo. Silným argumentem ale bylo jednak to, že z věku člověk vyroste, a druhá věc, že některé příležitosti přicházejí v životě jenom jednou. Tehdy to byla složitá situace a zvedl jsem hozenou rukavici. A co mě nejvíc motivovalo, tak ukázat všem pochybovačům, že i mladý člověk je schopen funkci vykonávat a že k ní přistupuje zodpovědně. Pro mě to byl neuvěřitelný motor, ten pocit, co je to za smrada, tak ukázat, že to není o věku, ale o píli a vizi.

Ano, kancelář byla celá vyklizená a na první schůzce ředitel Foplrecht nabídl svoji funkci k dispozici, protože ředitel úřadu a hejtman by měli být pracovně v souladu, aby celé volební období úřad šlapal (J. Folprecht nakonec zůstal ředitelem krajského úřadu až do r. 2023 - pozn. red.).

Vyklizené police, knížky v bednách a velké plány. Malý rituál Martina Netolického. V den krajských voleb se vždy sbalí a po ustavujícím zastupitelstvu zase police zaplní. Nyní ho čeká čtvrté volební období v křesle hejtmana Pardubického kraje. Poprvé přišel na krajský úřad jako třicetiletý mladík. Mnoho lidí o něm pochybovalo, ale jeho to nepoložilo. Naopak. „Pro mě to byl neuvěřitelný motor, ten pocit, co je to za smrada. Chtěl jsem ukázat, že to není o věku, ale o píli a vizi,“ řekl Martin Netolický.

Není pravda, že se chceme zbavovat Litomyšlské nemocnice a nemáme ani důvod. Slyším to dvanáct let, někdo neustále v Litomyšli a obcích vytváří dojem, že Netolický je hrobař Litomyšlské nemocnice. Je to fáma, která vytváří politický názor na mě samého, přitom jsem z České Třebové a vždy jsme vnímali dvě nemocnice jako klíčové, a to Ústí nad Orlicí a Litomyšl. Zejména výkony v ortopedii, na očním nebo rehabilitace jsou v Litomyšli jednoznačně velmi kvalitní. Mrzí mě takové fámy. Asi jsme měli postavit novou nemocnici, abychom dali najevo, že s Litomyšlí počítáme.

Trochu mne pobavil dotaz na povolební tiskové konferenci, zda Pavel Štefka z ANO 2011 zvládne resort zdravotnictví. Proč ho dostal zrovna on?

Především vnímám pozitivně to, že se úkolu nebojí nejsilnější strana, která vyšla z voleb. To, že ANO výzvu zvedlo, považuji za férové. Zároveň jsme garantovali, že my ostatní se nebudeme tvářit, že se nás to netýká. Kroky budou zásadní a není možné, aby jakákoliv koaliční strana řekla, vy si vylámejte zuby a my jsme v pohodě. Tak to být nemůže. Pavel Štefka v Poličce řeší investice, a to hodně poctivě. Práci se věnuje. Jak jsem ho poznal, tak je to velmi pracovitý člověk, racionální a férový. To jsou základní předpoklady, aby to byla klidná síla. U něj nelze očekávat, že by jím cloumaly emoce a naopak si myslím, že je schopen naslouchat. Pokud je nyní někým podceňován, tak je to dáno jen tím, že Pavla Štefku neznají. Jsem přesvědčený, že bude dobrý náměstek.

Povolební komentář Deníku:

Když mluvíme o zdravotnictví jako o klíčovém tématu na nové volební období, jaké konkrétní změny přijdou? Mají se pacienti něčeho bát?

Končí nám rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Jsou pětileté a nyní vyprší. Musíme probrat celou situaci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Domnívám se, že spíše dojde k úspoře některých lůžek tam, kde nejsou dlouhodobě naplňována. Týká se to prakticky všech nemocnic. Neznamená to, že bychom někde něco rušili, nějaké odbornosti.

Můžete říci konkrétně nějaká oddělení?

To úplně nechci. Jsou některá interní oddělení, kde bylo v minulosti šedesát lůžek, nyní jich tam provozujeme dvacet. A můžeme se dostat na nasmlouvaných čtyřicet.

Druhým zásadním tématem v kraji je doprava. Bude dost peněz na opravy silnic a dálniční přivaděče?

Když bude rozpočtové určení daní, tak ano. Když nebude, bude to horší, ale půjde o výzvu pro náměstka pro dopravu Ladislava Valtra. Když se podíváme na celou situaci reálně, tak Pardubický kraj měl velmi dobrou pozici a podařilo se nám dojednat slušné peníze do silničního hospodářství. Letošní tři miliardy jsou toho příkladem. A musíme pokračovat. Široká koalice umožní mít přístup ke stranám směrem do poslanecké sněmovny. Můžeme vysvětlovat všem zásadním hráčům, jaké nás tíží problémy, že D35 není jen stavba hlavní trasy, ale jsou to návozové trasy, přivaděče.

Není to trochu chyba kraje, že většina přivaděčů bude hotová déle než samotná D35?

Kromě Černé za Bory a obchvatu Zminného jsme zrealizovali všechny. Nebyli jsme schopni s některými vlastníky vyřešit majetkové záležitosti, proto se to vleče. Nemáme legislativní nástroj, zatímco stát ho má. A přestože ho má, tak je to právě on, kdo nemá vybudovaný přivaděč z Pardubic, a to obchvat Sezemic až do Časů. Ten, který stavěl stát z Holic, byl taky déle. Takže kdo měl zpoždění?

Jak to aktuálně vypadá s napojením Orlickoústecka na dálnici?

Budu otravovat všechny snahou o zkapacitnění přivaděčů směrem na sever. Jedním z nich je severozápadní obchvat Vysokého Mýta, je to přeložka silnice směrem na Choceň. Pokud možno do budoucna i obchvat Chocně, který je opravdu drahou stavbou za 2,6 miliardy korun. Ale je nutný pro napojení Žamberecka a severní oblasti. Provedli jsme teď modernizaci silnic Litomyšl – Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a dokončujeme stavbu České Libchavy – Choceň. Ale je potřeba pracovat s obchvatem Mostku a Chocně, takže to je jedna věc. Do budoucna je nutné přemýšlet o lepším napojení Orlickoústecka, míněno Česká Třebová, Ústí nad Orlicí. Směrem na Opatov musíme tlačit na přivaděč, který půjde mimo Třebovici. Jde o státní přivaděč na I/14 a to považuji za důležitou stavbu, stejně tak řešit napojení u Litomyšle.

Patří Orlickoústecko, ta příhraniční oblast, kde není napojení na dálnici, ke slabším regionům?

Vycházíme ze strategie regionálního rozvoje a mluvíme o čtyřech, respektive pěti hospodářsky slabších oblastech. Jsou to Králíky, Svitavy, Česká Třebová, Moravská Třebová a k tomu Hlinsko. Jedná se o oblasti, kde bylo po válce vysídlené obyvatelstvo a nedostali jsme se ani na polovinu počtu obyvatel před válkou. To je jedna věc. A druhá je restrukturalizace průmyslu, ty oblasti patří mezi výrazně chudší. Když se podíváme na větší detaily, v kraji máme i vnitřní periferie, a to Skutečsko nebo Třemošnicko. To jsou věci, které musíme rychle řešit. Je to dáno i dostupností veřejné infrastruktury. Není tam žádná silnice první třídy, mnohem horší přístup k podnikání.

close info Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková zoom_in Martina Netolického čeká čtvrté volební období v křesle hejtmana Pardubického kraje.

Když ještě chvíli zůstaneme na vašem rodném Orlickoústecku. Hodně zní kritika v souvislosti s turistickým ruchem na Dolní Moravě, prý ji podporujete, protože tam máte chalupu. Co je na tom pravdy?

Ona tam z kraje za uplynulé volební období ale nešla ani koruna. V posledních čtyřech letech nešly do resortu ani evropské dotace. Jediné, co tam šlo, byla dotace obci na rekonstrukci obchodu. A o ty peníze žádali ještě v tom předešlém volebním období, jenže dlouho trvala příprava projektu. A zase, když někdo chce opakovaně do mě útočit, tak si vybírá tohle téma. Trvám si na tom, že za dvanáct let tam šly příspěvky v řádech stovek tisíc korun jen na dětská hřiště a dominantním žadatelem byla obec. Letos tam děláme rekonstrukci silnice po vybudování kanalizace a teď je tam kus silnice, co bych lidem přál vidět. Zároveň jsem často kritizován a atakován, že občané nesouhlasí s tím, co se tam děje a všechno je špatně. Tak jsem se podíval na výsledek ve volbách a troufám si říct, že se mohli místní vyjádřit. Zásadní dotace tam šly ještě dřív, než jsem nastoupil do funkce hejtmana (v Dolní Moravě získala hejtmanova 3PK v proběhlých krajských volbách 49 % hlasů, jedno z nejvyšších skóre v kraji. Přímo Netolického zakroužkovalo 39 % tamních voličů 3PK - pozn. red.).

Jak zvládáte kritiku?

Špatně.

Moc si ji berete, nebo vás rozčílí?

Když je kritika oprávněná, tak to člověk sice prožívá, ale mám tendence o tom sám přemýšlet. Nejvíce mě zasáhne kritika, která není založená na pravdě. Nechci to nazývat pocitem křivdy, ale člověka to mrzí. Některé věci, co o vás lidé roznáší, nejsou pravdivé, ale zároveň se jim nedá absolutně bránit. A někdy jsou to až nenávistné, hnusné komentáře.

Čtete komentáře v diskuzích na sociálních sítích?

Snažím se, je nečíst, ale někdy jo. Vlastně nevím, k čemu mají diskuze sloužit.

Podal jste někdy trestní oznámení za pomluvu?

Dvakrát.

Psali jsme před osmi lety:

Za co?

Podal jsem před osmi lety trestní oznámení za plakáty ve volební kampani. To byla hnusná kampaň před volbami v roce 2016, v posledních čtyřech dnech se objevily nechutné plakáty. Dal jsem po volbách trestní oznámení, ale nikdo nebyl vypátrán. A jednou šlo o osobní případ.

Martin Netolický (42 let) Po Gymnáziu v České Třebové nastoupil na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kterou zakončil složením státní zkoušky v roce 2006. Na stejné škole složil rigorózní zkoušky v oboru finanční právo a v roce 2010 zde zakončil doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor Finanční právo a finanční vědy. V rámci studia a pedagogické činnosti se specializoval především na oblast rozpočtového práva a financování územních samosprávných celků. V letech 2008 až 2012 působil jako odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého. Působil jako poslanecký asistent a později poradce ministra a hejtmana Radko Martínka. V roce 2006 byl poprvé zvolen do zastupitelstva České Třebové, mandát obhájil i v následujících komunálních volbách v roce 2010, po nichž byl zvolen do rady města. V roce 2008 úspěšně kandidoval do zastupitelstva Pardubického kraje, koncem roku 2011 se stal radním zodpovědným za zdravotnictví. Na podzim roku 2012 stál v čele kandidátky České strany sociálně demokratické a poprvé se stal hejtmanem Pardubického kraje.

Mám pocit, že se Pardubickému kraji vyhýbají velké skandální kauzy. A nebo to tak není a řešíte je za zavřenými dveřmi?

(Ťuká na dřevo.) Zaplať pánbůh. Jsou problémy smluvního charakteru, to se děje, jednání s dodavateli, kvalita práce není vždy dobrá.

Jak vidíte svoji budoucnost v politice?

Jedna věc je veřejná funkce a druhá politická. Jasně jsem řekl, že chci zůstat na úrovni Pardubického kraje. Post hejtmana vnímám jako práci na plný úvazek, i když jsem si všiml, že kdo kumuluje funkce a je v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, tak má blíž k tomu dění a využívá toho. Zažil jsem i to, že intrikují proti nám z hlediska dohody z Asociace krajů. To se mi nelíbí. Jestli by něco opravdu nemělo být, tak kumulování funkce hejtmana a člena zákonodárného sboru.

Co vás nejvíc baví na práci hejtmana i po těch letech?

Kreativita a možnost neustále vymýšlet další a další projekty. Je to pestré, region se mění, radost z výsledků, které přichází dřív než v centrální politice. Je to pestrá práce, každý den je jiný. Jezdím po regionu a se starosty projednávám jejich záležitosti. Jsem typ člověka, který je nejvýkonnější v krizi. Když nastane jakákoliv mimořádná situace, tak mě to nastartuje a i to je obrovská zkušenost. Když člověk tu práci opravdu chce dělat, je to zisk všeobecného přehledu. Je to i práce na sobě, to je další důležitý impulz.