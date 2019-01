Východní Čechy – Chrudimská nemocnice už připravuje krizová opatření.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger | Foto: Deník/Divíšek Martin

Po čtvrtečním krachu už téměř hotové dohody mezi protestujícími lékaři a vládou jsou zdravotníci ještě semknutější než byli. Doktorům vyslovily pochopení i mnohé zdravotní sestry.

„Tady nejde jen o to, že vláda snížila nabídku o půl miliardy, takže z lékaři požadovaných zhruba 10 tisíc by dostali měsíčně navíc pouze necelé čtyři; ale hlavně o to, že toto navýšení jim ministr nebyl schopen garantovat do tarifní složky. Doktorům se nedivím, že něco takového odmítli. Mám pocit, že už si z nich dělají vysloveně blázny,“ řekla ve čtvrtek 3. února Iva Řezníčková z královéhradecké krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.



Slíbená půlmiliarda na sestry a další personál v nemocnicích by se podle jejích propočtů odrazila na platech sester zanedbatelnými třemi stovkami hrubého měsíčně. A bez garance navýšení do tarifní složky hrozí, že by se částka rozplynula v nárokových odměnách nebo by ji zdravotníci neuviděli vůbec.



Stejné propočty potvrdil i Tomáš Vondráček, ředitel chrudimské nemocnice a zároveň šéf pardubické krajské organizace Lékařského odborového klubu (LOK).



„Bohužel čas běží a nám po krachu jednání nezbývá než začít činit krizová opatření,“ dodal Vondráček. Odmítl ale s poukazem na informační embargo vedení Pardubického kraje specifikovat jaká.



V některých nemocnicích východních Čech podepsalo výpovědi až 40 procent lékařů, což ohrožuje jejich základní chod. Kritická situace je hlavně v nemocnicích v Náchodě, Jičíně, Pardubicích či Chrudimi.

„Myslím si přitom, že mnohé zdravotní sestry víc než o slíbené tři stovky ve výplatě navíc stojí hlavně o to, aby lékaři zůstali. Bez nich totiž přijdou o práci,“ přisvědčila odborářka zdravotních sester Řezníčková.

David Doležal, šéf LOK v královéhradecké fakultní nemocnici, označil chování vlády za neuvěřitelnou vypočítavost. „Neumím si krach dohody vyložit jinak než takto: Vláda byla překvapená, že jsme ochotni jednat o páteční dvoumiliardové nabídce. Čtvrteční změna nabídky ze strany ministerstva je tedy pouze cestou, jak ji učinit neakceptovatelnou. Neuvěřitelné,“ prohlásil evidentně rozladěný Doležal.

Lékaři podle něj přitom ustoupili prakticky ze všech svých požadavků, a to včetně garance možnosti svého návratu zpět do nemocnic.

„Heger nyní jedná tak, jak ho jako bývalého ředitele naší fakultní nemocnice neznáme. A myslím si, že, že by tak nejednal, kdyby činil svobodně a nezávisle. Jenže koalice je zmítaná v obrovských sporech a zdravotnictví je myslím jedním z kamenů, na kterých se koaliční konflikty lámou,“ dodal Doležal.