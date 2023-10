V Širokém Dole u Poličky se uskutečnila největší česká soutěž v požárním útoku. Do vesnice se sjely stovky hasičů z Česka i Slovenska. Podívejte se, jak hasiči z moravského Plumlova překonali rekord zdejší dráhy. A jejich něžné polovičky za nimi nezůstaly pozadu. Domácím hasičům se ale také dařilo, s vteřinovou ztrátou skončili desátí.

Plumlov útokem hraničícím s dokonalostí dokázal překonat rekord dráhy o 29 setin a zaběhl fantastických 13,23. Přičemž na druhém terči svítilo dokonce 12,92. | Video: FIRETVCZ

Do Širokého Dolu se sjely 28. října tisíce soutěžících i návštěvníků. Opět se podařilo, že do Širokého Dolu přijelo více návštěvníků než předchozí roky. Parkoviště už v 10 hodin praskala ve švech a nakonec se parkovalo i podél silnice a v obci. Všichni byli zvědaví, jak dopadne souboj nejlepších českých a slovenských družstev. A bylo se na co dívat.

Už v ženské kategorii, ve které se představilo 59 družstev, jsme se dočkali nového rekordu dráhy. Na svědomí ho měla děvčata z Plumlova, která jsou rovněž vítězkami české extraligy. Časem 15,82 porazila druhé družstvo téměř o vteřinu a ustanovila nový rekord dráhy v Širokém Dole.

Podívejte se na ženský útok Plumlova ve videu:

Zdroj: FIRETVCZ

Druhá skončila děvčata z Břehova za 16,74 a třetí pak extraligové vicemistryně z Budíkovic. Z týmů ze Svitavska dopadla nejlépe Oldřiš C na 15. místě za 17,71. Celkem padlo na soutěži pět časů pod sedmnáctivteřinovou hranicí.

Kategorii mužů zahájil domácí Široký Důl a hned na začátku ukázal, že to půjde. Hned prvním útokem dokázali domácí dát 14,05, což znamenalo historicky nejlepší čas svitavského týmu na tomto závodě. Pak jsme se pomalu blížili k vrcholu dne v kategorii mužů. Třináctky postupně dali hasiči z Radostína nad Oslavou, Trnavy a Olešnice X. Pak ale přišel na start Plumlov. Útokem hraničícím s dokonalostí dokázal překonat rekord dráhy o 29 setin a zaběhl fantastických 13,23. Přičemž na druhém terči svítilo dokonce 12,92.

Mužský útok hasičů z Plumlova ještě jednou:

Zdroj: FIRETVCZ

Když už měli všichni největší favorité odběháno a někteří si mysleli, že už je rozhodnuto, přišlo obrovské překvapení. Borci ze Seče dokázali zaběhnout neuvěřitelných 13,73 a doslova všem vytřeli zrak. Určitě největší a zasloužené překvapení závodu a celkové druhé místo v soutěži. Na třetím místě pak skončila Olešnice X za 13,76. Tým ze Širokého Dolu skončil na výborném desátém místě a byl tak nejlepším týmem ze Svitavska. Celkem padlo osm časů pod čtrnáctivteřinovou hranicí. V kategorii mužů se představilo 147 družstev.

Během soutěže probíhala i charitativní sbírka#vsichnizajednoho, ve které návštěvníci přispívali na podporu rodiny Davida H., který tragicky zahynul v létě při dopravní nehodě v Karli. Hlavní částí sbírky bylo Mistrovství Evropy v naběračce, které se konalo na vedlejší dráze. K tomu diváci i závodníci přispívali do připravených kasiček. Přepokládáme, že se bude jednat o částku kolem 100 tisíc korun.

JAKUB PAULÍČEK