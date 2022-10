"Liga v našem okrese opět ukázala, že je velmi populární a pravidelně se závodu účastnilo kolem 45 družstev. V kategorii mužů potvrdil svojí pozici Široký Důl A, který poslední závod ovládl časem 16,91 a znamenalo to tak celkové šesté vítězství v tomto roce. Po problémech na prvních dvou závodech se širokodolští hasiči museli probojovávat ze zadních pozic a tento útok byl završen třemi vítězstvími v posledních třech závodech. Pro tento tým to tak bylo šesté vítězství v lize za sebou ve stejné sestavě," uvedl Jakub Paulíček z SDH Široký Důl.

Nejlepšího času dosáhlo širokodolské družstvo v Kamenci, a to 16,46 sekundy. Tento čas byl zároveň nejrychlejším časem letošního ročníku okresní ligy v kategorii mužů. Na druhém místě skončil Zbožnov z okresu Chrudim. Ten se držel v popředí od samého začátku ligy. V celé sezoně předvedli zbožnovští hasiči jen jednu velkou chybu, jinak se na každém závodě vešli do nejlepší sedmičky.

"Odměnou za jejich výkony byla v Perálci jejich šestá sedmnáctka v sezoně 17,98 a páté místo v závodě. Tím si pojistili celkové druhé místo v celkovém hodnocení ligy. Nejlepšího času pak dosáhli v Hartmanicích a to 17,34," přiblížil Paulíček. Bronzové medaile putují do Oldřiše. Zdejší hasiči dokázali dokonce dva závody ligy vyhrát, a to v Lubné a Nedvězí. Proto do posledního požárního útoku v Perálci nebylo jasné, kdo obsadí druhou příčku. Oldřiš si však jako poslední družstvo ve startovní listině vybrala velkou smůlu právě na tomto závodě. Nejhorší čas sezony 21,95 vteřin rozhodl tento souboj ve prospěch Zbožnova. Nejlepší čas pak kluci předvedli na domácím závodě, a to 17,54.

V kategorii žen byla otázka okresních přebornic vyřešena už před začátkem závodu. Fantastickými výkony si s předstihem titul zajistila děvčata z Kamence B. Dokázala v průběhu sezony celkem šestkrát zvítězit a sedmé vítězství si připsala právě v Perálci. "Fantastickým časem 16,74 završila svojí cestu za letošním titulem a ukázala, že letos na Svitavsku neměla konkurenci. K tomu se jim podařilo překonat rekord Okresní ligy Svitavska, a to dokonce na domácím závodě časem 15,88 vteřin," dodal Paulíček.

O druhé místo svedly ohromný ženy z Kamence B a Nedvězí. A právě Nedvězí si zajistilo druhým místem na posledním závodě i celkové druhé místo v celkovém hodnocení pro letošní rok. "Po vlažnější první polovině sezony to děvčata v té druhé rozjela mnohem lépe a mohutným finišem dokázala, že stále patří mezi špičku Okresní ligy. Na třetím místě pak v tomto závodě skončila děvčata z Kamence A, která svedla s děvčaty z Nedvězí velmi vyrovnaný souboj. Stejné místo jim patří i v celkovém hodnocení okresní ligy. I přes to může Kamenec opět slavit, protože, stejně jako minulý rok, má obě své družstva na stupních vítězů v kategorii žen," podotkl Paulíček.

V kategorii veteránů se opět podařilo zvítězit Hartmanicím. Zdejší hasiči dokázali, že věk je v jejich podání pouze číslo. Nebylo proto překvapením, že nejlepší čas sezony 15,14 vteřin patřil právě Hartmanicím. Druhé místo obsadil Sádek, který si ho pojistil vítězstvím na posledním závodě v Perálci. Na stupních vítězů je doplnil Perálec, který si celkové třetí místo potvrdil umístěním na stupních vítězů na posledním závodě.

Vyhlášení ligy se uskuteční 5. listopadu v kulturním domě v Poříčí u Litomyšle. Letos ho pořádá SDH Desná.