Alarm pro hasiče? Nejčastěji v sobotu po 16. hodině

Jiří Tůma

Hasiči z Pardubického kraje prošli svoje statistiky za minulý rok a vybrali to nejzajímavější, co z nich vyplývá. Například to, že nejvíce zásahů mají v sobotu a nejrušnějším měsícem byl prosinec.

V roce 2023 zaznamenal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje mírný nárůst počtu událostí. | Foto: HZS Pardubického kraje