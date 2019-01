Banín – Ve vesnicí se v sobotu hodinu po poledni rozezněla siréna z požární zbrojnice. Oslavy 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů totiž začaly požárem. Naštěstí jenom cvičným.

Sedm hasičských sborů předvedlo, že kdyby v obci skutečně hořelo, dokážou pohotově zasáhnout. Dobráci z Banína, Lavičného, Bělé nad Svitavou, Rohozné, Bohuňova, Vítějevsi a Radiměře společnými silami vedli vodu z místní požární nádrže. Po celém Baníně rozvinuli hadice a propojili je se stříkačkami jednotlivých sborů. Vodu tak směrovali až na hřiště. Tam hořel pro tuto příležitost připravený domek. Podle zasloužilého člena banínského sboru Jana Stauda dálkovou dopravu vody ze vzdálenosti zhruba sedmi set metrů zvládli za dvanáct minut.

Začátky sboru

Ve druhé polovině 19. století měli starostové obcí za úkol zřizovat hasičské spolky a plně je podporovat. A tak v roce 1889 vznikl také hasičský spolek v Baníně. „V místech, kde je dnes obecní úřad, stávala kůlna, ve které byly žebříky a tyče s háky. Když hořel dům, tak jimi hasiči nejprve strhli komín. Pak tam měli plátěné nádoby na vodu, kterými plnili tehdejší stříkačku," popisoval začátky Jan Staud. Už za první republiky měli hasiči požární vůz tažený koňmi, dvoukolovou ruční stříkačku, později i motorovou stříkačku, se kterou jezdili i na závody. „V roce 1956 jsme dostali první auto značky Ford, po deseti letech Tatru a v roce 2011 Avii," uvedl pamětník.

Hasiči, jako v jiných obcí, patřili také ke kulturnímu životu. „Pamatuji si to ještě jako dítě, že pořádali plesy a jednou za rok i hasičské výlety. A každou neděli dopoledne měli cvičení," vzpomínal hasič.

Hasičinu mají v rodině. Jan Staud je ve sboru od roku 1955. Po tatínkovi podědil funkci strojníka. Několik let jsou u hasičů také jeho dva vnuci.

S dětmi je to v banínském sboru horší. O hasičinu zájem nemají. Přesto mají jednoho čerstvého člena. „U hasičů jsem asi měsíc. Chtěl jsem být hasičem jako táta," řekl patnáctiletý Antonín Palla.

Zkouška síly

Hasiči na sobotní odpoledne připravili bohatý program. Onu historickou krasavici, dvoukolovou ruční stříkačku, ukázali v plné parádě. I když má skoro sto dvacet let, je stále funkční. Kdysi museli hasiči pořádně zabrat. To si mohli všichni vyzkoušet. Na to, aby z proudnice stříkala voda, bylo zapotřebí několika párů rukou. Pumpování vody přitáhlo dospělé, ale i děti. „Chtěl jsem si pumpování taky zkusit. Bylo to docela těžké," svěřil se devítiletý Lukáš Částka.

Na slávě nechyběly ani atrakce pro děti, malování na obličej, trampolína. To, co ale zaujalo všechny, byl výcvik policejních psů. Policisté se svými čtyřnohými svěřenci nejdříve předvedli, jak jsou psi poslušní. Pak ukázali, jak s jejich pomocí zadrží pachatele, třeba ho i vytáhnou z auta.