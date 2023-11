Profesionální hasiči z MoravskéTřebové a lezci trénovali záchranu osob a zvířat ze studně. Zásahy jsou to náročné nejen z lezeckého hlediska, ve větších hloubkách hrozí i tvorba nebezpečných plynů.

Hasiči trénovali zásah ve studni | Foto: HZS PK

"Kočka ve studni, pes spadl do hluboké studně, zavalený muž ve studni… i takové případy se stávají a my se na ně připravujeme. Tentokrát se zdokonalovali hasiči v Moravské Třebové, aby byli připraveni na ostrý výjezd," řekla mluvčí krajských profesionálních hasičů Vendula Horáková.

Zásah v hluboké studni může být i pro hasiče velmi náročný. Myslet musí podle Horákové například i na to, že studna může být i několik desítek let stará a neexistuje zde žádná nosná konstrukce, může také přitékat voda, takže se musí voda odčerpávat, řešit se musí stabilita. Je velmi důležité si dát pozor i na přítomnost nedýchatelných plynů, které vytlačují kyslík.

Hasiči z Hasičské stanice Moravská Třebová v součinnosti s členy lezecké skupiny z centrální stanice Svitavy v rámci pravidelné odborné přípravy cvičili činnost ve výšce a nad volnou hloubkou.

„Cílem cvičení bylo zajistit osobu po pádu do studny a její následné vytažení. Před sestupem záchranáře do studni pomocí lanové techniky, byly zjištěny dýchatelné podmínky pomocí detektoru plynů, který byl do studny spuštěn pomocí vhodného úvazku a následně ho měl a záchranář po celou dobu u sebe,“ říká velitel stanice Tomáš Nárožný a doplnil: „v případě, že by tomu tak nebylo, musel by záchranář využít například vzduchový izolační dýchací přístroj“. Po zajištění osoby byly oba následně vyzvednuti za pomocí lezecké trojnožky, umístěné přímo nad studní.

Podle tiskové zprávy HZS PK

Zdroj: FIRETVCZ