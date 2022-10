"O to větší bylo očekávání, zda bude zájem o tento závod stále tak obrovský, jako tomu bylo před pandemií. Už přihlašování družstev ukázalo, že družstva se do Širokého Dolu stále těší. Důkazem toho je i zhruba 30 slovenských týmů, které přijedou změřit síly s těmi českými v neoficiálním Mistrovství Československa na dvě hadice B," uvedl Jakub Paulíček z SDH Široký Důl.

V mužské i ženské kategorii se diváci mohou těšit na to nejlepší, co požární útok nabízí. U mužů půjde především o trojice týmů z předních příček Extraligy ČR a to vítězové z Čikova, Plumlova a Nevcehle. Ze slovenských týmů přijedou vítězové Slovenského superpoháru Polny Kesov, Štola a Zbora. Právě Zbora je držitelem už letitého rekordu dráhy, který byl zaběhnut v roce 2008 a má hodnotu 13,57. "Právě v letošním roce můžeme útok na tento čas očekávat, a to vzhledem k velmi nadprůměrným teplotám, které mají v den závodu panovat," podotkl Paulíček.

Ani v kategorii žen nebudou chybět špičkové týmy. Nejzajímavějším účastníkem z tohoto pohledu budou Budíkovice, které letos velmi výrazně posunuly rekord extraligy v kategorii žen na hodnotu 15,05. Zúčastní se také Olešná nebo Letohrad Kunčice C. Ze Slovenska dorazí Špišský Štvrtok, Bratislava – Jarovce nebo Dvorníky.

Soutěž startuje v sobotu v 9 hodin závodem žen. Favoritky soutěže žen se dostanou na dráhu před 10. hodinou. Kolem jedenácté hodiny

přijdou na řadu muži, skupina favoritů odstartuje kolem dvanácté hodiny. Součástí soutěže je jako každý rok i Mistrovství Evropy v naběračce, kdy se dostává voda z kádě do stroje. Startovné akce pořadatelé věnují na charitativní projekt. "Naším cílem je podpořit rodinu kamaráda, který v letošním roce nečekaně zemřel. Na stejný účel pak bude možné zakoupit na místě hrnečky s heslem charitativní akce Všichni za jednoho," uzavřel Paulíček.