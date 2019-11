Dobrovolní hasiči v Budislavi mají opravenou hasičskou zbrojnici.

Hasiči v Budislavi mají zbrojnici v novém kabátě | Foto: Archiv

„Při rekonstrukci jsme vybudovali nové sociální zařízení, které tam hasičům chybělo. Vyměnili jsme vrata, obnovili svítidla, elektroinstalaci. Vedle zbrojnice je prodejna, kterou jsme v rámci oprav zateplili,“ uvedl budislavský starosta Luboš Šplíchal. Na rekonstrukci zbrojnice získala obec dotaci z místní akční skupiny, a to téměř dva miliony korun. Více než půl milionu korun dala Budislav na zateplení obchodu. Ten je otevřený každý den a obec dělá vše proto, aby ho udržela. „Obchod pronajímáme. Přes léto je tu spousta chalupářů, v zimě to bývá horší, ale prodejnu potřebujeme. Proto platíme energie, jinak by se provozovatel ani neuživil,“ dodal starosta. Obchod má Budislav vedle zbrojnice už asi čtrnáct let.