Hasiči mají nové protiplynové vozy

Svitavy – Profesionální hasiči v Pardubickém kraji obdrželi zbrusu novou techniku.

Jedná se o tři protiplynová vozidla. Jeden z automobilů zamíří i ke svitavským hasičům. Dva kusy této techniky byly pořízeny z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Každé vozidlo přišlo zhruba na čtyři miliony korun. Protiplynové vozidlo poputuje do Chrudimi a druhé na stanici do Svitav.



Třetí automobil s rozšířenou výbavou byl pořízen z programu INTERREG Bezpečné pohraničí. Pořízen byl za 5,3 milionu korun. Zásahové vozidlo bude sloužit hasičům v Ústí nad Orlicí. Nová vozidla nahradí již dosluhující, přes 20 let staré vozy Mercedes Benz a Avia.