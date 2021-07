Jak jste se dostali do odřadu Pardubického kraje?

Zareagovali jsme hned v noci na pátek. Kolega Martin Heger dostal první fotky od známých z Moravy. Volal na operační středisko a ptal se, jestli se už řeší pomoc. Napsali si nás a když přišlo na věc, že potřebují jednotky, tak jsme byli jedni z prvních na řadě.

Před odjezdem jste viděli fotky a videa z Moravy, ale realita byla pak jiná, že?

Hrozně nás to překvapilo. Samozřejmě ta atmosféra na člověka padne a fotka je bez emocí. Nikdo si tam nestěžuje, nebrečí, že nemá střechu, ale ty emoce tam cítíte. Obraz zkázy je tam opravdu velký.

Už jste v minulosti zasahovali po povodních? Zažili jste takto zničené domy?

Zasahovali jsme v Podkrkonoší po velkých povodních, kam jsme se dostali asi po týdnu. To byla naše soukromá akce, kde máme kontakty na hasiče. Tehdy jsme udělali sbírku a jeli jsme do obce Rudník. I po týdnu tam byla velká zkáza. To bylo taky docela silné.

Zdroj: Hasiči Budislav

Jak vás na Moravě přijali místní lidé?

Fantasticky. Jednak ta široká moravská duše, mám i dobré pracovní zkušenosti, kontakty na Moravě a delší dobu vnímám, že mají nadhled a jiný přístup než my tady v Čechách. Taky jsme vnímali na místě občas problémy, protože techniky tam najelo opravdu hodně a komplikovala průjezd obcí.

Co pro vás bylo na Moravě nejtěžší?

Fyzicky to náročné bylo, ale na to jsme zvyklí. Psychicky to bylo těžké, ale člověk se s tím srovná, pochopí jejich situaci a druhý den už jsme to tak nebrali. Mluvili jsme o tom společně i s ostatními hasiči. Pořád bylo jedno téma, místní situace. Poprali jsme se s tím. Musíme říci, že místní jsou na tom hůř a na naše pocity není nikdo zvědavý. Situace tam není lehká a nebude snadná. Od místních jsme zaznamenali jen jediné: musíme to opravit, nic jiného nám nezbývá, musíme zabrat, uděláme to hezčí, než to bylo. Byli hodně pozitivní. Ale je to první fáze, kterou může záhy vystřídat deprese.

Vrátíte se tam ještě?

V rámci odřadu se už nevrátíme, jednotek je hodně, co rády pomohou. Byla tu možnost jiné pomoci a jedou tam kluci z Budislavi a Poříčí s materiálem.

OBCE POMÁHAJÍ MORAVĚ



Ve čtvrtek ráno vyjela z Budislavi a Poříčí naložená hasičská auta se stavebním materiálem na opravu domů na Moravě. Tentokrát zamířili hasiči do Lužice. „Dělali jsme v minulosti sbírky, ale tentokrát jsme řekli, pokud pomoc, tak cíleně vybrané rodině. Naši známí nám tam vytipovali, co je kde potřeba. Vezeme střešní latě, prkna, polystyreny,“ říká budislavský hasič Martin Heger. Materiál je určený pro několik domů v zasažené obci. Peníze pro Moravu vyčlenila Budislav i sousední Poříčí. „Shodli jsme se na částce 30 tisíc korun. Chtěli jsme peníze poslat na účet nějaké sbírky, ale raději jsme nakoupili potřebný materiál a pomůžeme konkrétní rodině. Přijde nám to mnohem lepší,“ míní starosta Poříčí František Bartoš. Obec darovala něco ze zásob prken, naložili taky barvy a další materiál.