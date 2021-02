Personální krize. Nedostatek zdravotníků může stát nemocnici v Litomyšli další oddělení. Ohrožená je iktová jednotka. Gynekologické oddělení čeká sloučení.

Foto: Archiv

Je to už osm let, co musela Litomyšlská nemocnice uzavřít kvůli nedostatku lékařů dětské oddělení. Posléze došlo i na porodnici, kde se poslední děti narodily na konci května roku 2013. Gynekologické oddělení sice zůstalo, ale v současné době tady podle informací Deníku pracují jen tři lékaři v důchodovém věku. „Jsou dny, kdy na oddělení ani žádná pacientka není. Hrozný pohled. Dříve bylo pořád plné,“ řekla jedna ze zdravotních sester.