Svitavy – Kdo je nejlepším angličtinářem roku 2018 v České republice a šestým nejlepším na světě? Je to septimán svitavského gymnázia Zbyněk Gazdík.

Zbyněk Gazdík | Foto: Archiv školy

Do mezinárodní soutěže Best in English (Nejlepší angličtinář) se zapojilo 21 110 studentů ze třiceti zemí světa. Celkově nejlepším studentem se stala Ere Kama z gymnázia v Tartu v Estonsku. Nejlepším českým zástupcem v soutěži je Zbyněk Gazdík, který obsadil v celosvětové konkurenci celkově šesté místo. Získal dvoutýdenní jazykový pobyt v Kanadě včetně letenky a ubytování a voucher na European Summer School.

(zg)